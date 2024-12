Agrivoltaico e CER: la nuova frontiera della sostenibilità energetica

L’approvvigionamento energetico è divenuto un tema centrale per la sostenibilità economica e ambientale, spinto dall’aumento dei costi dei combustibili tradizionali e dalle crisi globali, come il conflitto russo-ucraino. In questo contesto, l’Italia si propone di accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili, rispettando gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le soluzioni innovative, emergono con forza l’agrivoltaico e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), su cui si basa l’approfondimento scritto da Elena Quadri, giurista presso il Consiglio di Stato, che analizza dettagliatamente il quadro normativo, tecnico e operativo di queste due strategie fondamentali per la transizione energetica.

Agrivoltaico: unione tra energia e agricoltura

L’agrivoltaico rappresenta una sinergia tra attività agricola e produzione di energia fotovoltaica. Questo sistema consente di utilizzare terreni agricoli per generare energia senza compromettere le coltivazioni.

Esistono due tipi principali:

agrivoltaico semplice , che integra le attività agricole con i pannelli fotovoltaici;

, che integra le attività agricole con i pannelli fotovoltaici; agrivoltaico avanzato, che adotta tecnologie innovative come moduli elevati e sistemi di monitoraggio per massimizzare sia la produzione energetica che agricola.

I sistemi avanzati devono rispettare requisiti specifici, tra cui configurazioni che ottimizzano la sinergia tra agricoltura ed energia, e monitoraggi dettagliati su aspetti come la produttività agricola, il risparmio idrico e il recupero della fertilità del suolo. Grazie agli incentivi del PNRR, l’agrivoltaico avanzato può essere un’opportunità per aumentare l’efficienza e la redditività delle aziende agricole, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Le CER sono associazioni di cittadini, imprese, enti locali e altri soggetti che producono e condividono energia rinnovabile. Basate sul principio dell’autoconsumo locale, queste comunità favoriscono l’indipendenza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2.

Le CER:

promuovono benefici locali : economici, sociali e ambientali;

: economici, sociali e ambientali; operano in autonomia : i membri controllano gli impianti di produzione energetica nelle vicinanze;

: i membri controllano gli impianti di produzione energetica nelle vicinanze; favoriscono l’inclusività: l’adesione è aperta a diversi tipi di consumatori e produttori, inclusi i soggetti vulnerabili.

Queste comunità si basano su un modello partecipativo che non persegue esclusivamente scopi lucrativi, garantendo al contempo la sostenibilità economica attraverso incentivi pubblici, come quelli previsti dal PNRR, o il ricorso a capitali privati tramite partenariati pubblico-privati (PPP).

Sfide e Opportunità

L’implementazione di impianti agrivoltaici e CER comporta sfide tecniche e finanziarie, tra cui la necessità di sviluppare soluzioni avanzate e la ricerca di risorse economiche significative. Tuttavia, i benefici potenziali sono enormi: dall’abbattimento dei costi energetici per le aziende agricole alla riduzione della dipendenza da fonti fossili.

Con una normativa in continua evoluzione, come le linee guida ministeriali e le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’Italia ha l’opportunità di posizionarsi come leader nella transizione energetica, sfruttando appieno il potenziale del proprio territorio.

Conclusioni

Agrivoltaico e CER rappresentano strumenti innovativi per affrontare le sfide energetiche e climatiche del nostro tempo. Con un quadro normativo chiaro e investimenti mirati, questi modelli possono trasformare il sistema energetico italiano, favorendo una crescita sostenibile e resiliente.