Alta tenuta, maneggevolezza e carico ridotto: il nuovo sistema EasyWest di Sun Ballast

Solido, universale e ultra-leggero: il nuovo sistema EasyWest è stato progettato per unire in un’unica soluzione tutti i vantaggi delle configurazioni Est-Ovest a quelli delle zavorre per fotovoltaico Sun Ballast, e porta nel mondo delle strutture per impianti FV su tetti piani importanti novità.

EasyWest: il nuovo sistema di zavorre per fotovoltaico di Sun Ballast

Composto semplicemente da due zavorre e due graffe, EasyWest mantiene infatti tutte le caratteristiche che ­hanno reso le zavorre in cemento Sun Ballast un vero punto di riferimento, offrendo a tutti gli operatori del settore una soluzione non solo semplice e veloce, ma anche estremamente versatile, affidabile e conveniente.

Carico ridotto e struttura reticolare

Riprendendo la configurazione reticolare dei sistemi Connect e Industrial-XL, le nuove zavorre EasyWest consentono di legare tutti i moduli in un unico reticolo: su ogni zavorra vengono infatti fissati due diversi pannelli, incrementando la stabilità complessiva dell’installazione, elevando al massimo la tenuta al vento, e riducendo al contempo tempi e costi di montaggio. La struttura reticolare permette inoltre di portare al minimo il peso delle strutture: con un carico al metro quadro inferiore ai 20 Kg/mq, EasyWest risulta infatti un sistema estremamente leggero e maneggevole, in grado non solo di semplificare le fasi di posa e movimentazione, ma anche di ottimizzare al meglio i costi di trasporto. Grazie al doppio orientamento e all’inclinazione di 10°, la produttività degli impianti FV risulta elevata e costante durante tutto l’arco della giornata, e il posizionamento dei moduli in file contrapposte permette di ottimizzare al massimo tutto lo spazio disponibile sulle coperture degli edifici.

Parametri di appoggio rispettati con qualunque pannello FV

Il nuovo sistema EasyWest è stato progettato per poter essere utilizzato con qualunque tipologia di pannello, dai moduli standard ai grandi pannelli M12 di ultima generazione. In base al tipo di modulo impiegato, la distanza tra le zavorre può infatti essere modulata liberamente, assicurando un’alta tenuta e rispettando tutti i parametri di appoggio indicati sulle schede tecniche dei pannelli. Il fissaggio – che avviene sui lati lunghi del modulo – viene effettuato con delle graffe speciali appositamente sviluppate per EasyWest: grazie alla particolare dentatura in acciaio Inox, le due “PowerClamp” ­- una per le zavorre basse, una per quelle più alte - permettono infatti sia di aumentare al massimo la tenuta delle graffe, sia di velocizzare le eventuali operazioni di messa a terra (agendo da ponte elettrico fra i moduli). Come tutti i sistemi Sun Ballast, anche EasyWest non richiede inoltre alcun foro di ancoraggio, contiene già all’interno delle strutture le boccole di fissaggio, e consente di installare impianti FV in modo facile e veloce su qualunque tipologia di tetto piano.