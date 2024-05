Appalti pubblici: ANAC presenta la relazione in Parlamento

Digitalizzazione degli appalti, nuovo Codice dei contratti pubblici, occupazione femminile e giovanile, qualificazione delle stazioni appaltanti. E ancora: regolamentazione delle lobbies, Direttiva Europea Anticorruzione, vigilanza sugli appalti.

Appalti pubblici: ANAC riferisce in Parlamento

Sono tanti i temi affrontati dal Presidente dell’Anac, Giuseppe Busìa, nel corso della Relazione annuale dell’attività dell’Autorità Anticorruzione al Parlamento, presentata alla Camera dei deputati.

Un documento particolarmente corposo e complesso, anche alla luce dei tanti cambiamenti che hanno investito non solo il settore dei contratti pubblici, ma in generale le Pubbliche amministrazioni - non solo in qualità di Stazioni appaltanti - e gli operatori, a partire dall’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 e dalla piena efficacia della digitalizzazione dei contratti pubblici, avviata il 1° gennaio 2024.

Tra gli aspetti chiave affrontati da Busìa nel corso dell'esame del documento, l'andamento del mercato dei contratti pubblici, la digitalizzazione degli appalti, la qualificazione delle stazioni appaltanti e lo status quo dell'occupazione femminile e giovanile alla luce delle disposzioni del PNRR.