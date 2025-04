Appalti pubblici e Imposta di bollo: il MIT chiarisce come calcolare il tributo in caso di più lotti

Più lotti, un solo contratto: basta un’imposta di bollo oppure no? È questo il dubbio operativo che ha spinto un’amministrazione a rivolgersi al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e che trova una risposta netta nel parere n. 3320 del 3 aprile 2025.

Un tema tutt’altro che marginale, che si inserisce nel solco delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare in relazione alla digitalizzazione del procurement e alla razionalizzazione degli oneri fiscali a carico degli operatori economici.

Il quesito: uno o più bolli?

Il quesito rivolto al MIT prende le mosse da una situazione molto comune nelle gare suddivise in lotti: un operatore economico si aggiudica più lotti e, in sede di stipula, si redige un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti aggiudicati. L’esempio è chiaro: 4 lotti da 200.000 euro ciascuno. Applicando l’imposta di bollo come da Tabella A dell’Allegato I.4 al Codice dei contratti, ciascun contratto richiederebbe un bollo da 120 euro. Ma se i lotti sono raccolti in un unico documento, l’imposta resta una sola? Oppure va moltiplicata per il numero dei lotti?

Di seguito il quesito completo:

Il quesito è relativo all'importo dell'imposta di bollo sul contratto da far versare ad un operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d'appalto ma compilando un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l'operatore economico si è aggiudicato. Esempio, operatore economico aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l'uno. Se si considera l'importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l'operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a 120,00 € * 4 = 480,00 €. Se si compila un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato, che ha un importo totale di 800.000,00 €, l'operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo. Qual è la maniera corretta di calcolare l'imposta di bollo nel caso si compili un unico contratto con più lotti aggiudicati?