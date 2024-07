​AQUAZIP BARRIER SYSTEM: da Fassa Bortolo una nuova linea per il mondo del “roofing”

Proteggere dalla pioggia e dall’umidità ma, sempre di più, anche dall’irraggiamento solare: è oramai un imperativo vero e proprio per il mondo dell’edilizia e in particolare per quanto riguarda il tema delle coperture piane, soluzione sempre più diffusa non solo in edilizia industriale ma anche in quella abitativa.

AQUAZIP BARRIER SYSTEM: la nuova linea Fassa Bortolo di protezione dal calore

Per questo tipo di necessità, Fassa Bortolo ha creato AQUAZIP BARRIER SYSTEM, una linea di prodotti che grazie alle speciali caratteristiche di colore e finitura dei manti ottenuti, permettono di diminuire la temperatura superficiale delle coperture. Se contro la pioggia è fondamentale la perfetta protezione impermeabile, contro il calore infatti sono necessari prodotti caratterizzati da elevati valori di riflettanza ed emissività termica, ovvero da elevato indice SRI. Con questo indice si esprime la capacità di un materiale di riflettere l’energia solare incidente e dissipare l’energia assorbita, e quindi di respingere il calore.

I vantaggi si ripercuotono su tutto l’edificio perché, evitando che il calore si trasmetta negli ambienti sottostanti, si riducono le sollecitazioni termiche a carico del pacchetto copertura, prolungandone la durata nel tempo, e si riduce al tempo stesso il dispendio energetico, ed economico, per rinfrescare gli ambienti. Ma questa soluzione rappresenta anche un vantaggio per la collettività, perché contribuisce a ridurre il cosiddetto “effetto isola di calore” che rende opprimenti le città nelle stagioni calde (con una temperatura media di 4° più elevata rispetto alle aree non urbane.)

AQUAZIP BARRIER SYSTEM: la gamma

La gamma AQUAZIP BARRIER SYSTEM è composta da 4 prodotti:

AQUAZIP BARRIER SRI

Membrana impermeabilizzante ad alto indice di riflessione solare SRI (107) per il raffrescamento passivo. Prodotto costituito da resine acril-poliuretaniche in dispersione e additivi specifici che, dopo l’essicazione formano un rivestimento continuo, impermeabile, elastico e ad elevata riflettanza solare (COOL ROOF). La membrana permette di diminuire il flusso energetico in entrata dalla copertura e pertanto di mantenere al di sotto di essa una temperatura più bassa: riduce le temperature delle coperture, l’impatto termico sull’habitat e l’effetto isola di calore.

AQUAZIP BARRIER

Membrana elastica bianca impermeabilizzante, pronta all’uso e di facile applicazione, dotata di buona resistenza ai raggi UV. Prodotto costituito da resine acriliche in dispersione e additivi specifici che dopo l’essicazione formano una guaina continua, impermeabile ed elastica contribuendo ad allungare la vita utile delle coperture esistenti. È dotato di un’ottima adesione su vari substrati e una bassa presa di sporco.

AQUAZIP BARRIER GRIP

Impiegato come rivestimento antiusura, antiscivolo e resistente al calpestio per le superfici trattate con AQUAZIP BARRIER. Si tratta di un rivestimento colorato pedonabile costituito da resine sintetiche in dispersione acquosa, additivi specifici, pigmenti, cariche minerali che formano dopo l’essicazione un rivestimento colorato con buona resistenza all’abrasione e al calpestio. Pronto all’uso, di facile applicazione e disponibile in 10 tinte.

AQUAZIP BARRIER PRIMER

Un promotore d’adesione da applicare su guaine bituminose esistenti, sia lisce sia ardesiate, per i prodotti AQUAZIP BARRIER e AQUAZIP BARRIER SRI. È costituito da resine sintetiche in solvente e additivi specifici per migliorare la lavorabilità, l’essicazione e la filmazione. Trasparente e pronto all’uso, si applica a rullo e a pennello ed è dotato di buone capacità bagnanti ma rapido asciugamento.

Scopri di più sulla linea AQUAZIP BARRIER SYSTEM cliccando su questo link.