Attuazione PNRR: arriva il concorso ANAC per l'assunzione di funzionari a tempo pieno e determinato. Le candidature vanno inviate sul portale di reclutamento inPA

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 21 settembre 2023 per inviare la propria candidatura e partecipare alla selezione di ANAC per l’assunzione di quattro funzionari a tempo pieno e determinato per l’attuazione dell’intervento “Interoperabilità – E-Service ANAC” della misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” nell’ambito della missione 1 componente 1 del PNRR.

Funzionari per l'attuazione PNRR: il concorso ANAC

Sono quattro i profili ricercati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con contratti full time a tempo determinato.

Nello specifico, verranno selezionati:

1 Data Scientist;

1 Project manager per progetti IT complessi;

1 Software Engineer;

1 Architetto sistemi IT e modelli di interoperabilità.

I contratti avranno una durata di 24 mesi eventualmente prorogabili per altri 12 mesi per il profilo di data scientist, 36 mesi per le altre figure, ma tutti ma comunque con termine il 31 dicembre 2026, indipendentemente dalla data di assunzione.

Concorso ANAC funzionari PNRR: come partecipare

La domanda potrà essere presentata solo per uno dei profili, esclusivamente in via telematica compilando la domanda sul portale inPA.

La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:

prova tecnico-pratica scritta distinta per i Codici di concorso (Codice A, Codice B, Codice C, Codice D);

valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso.

In relazione alle fasi la Commissione ha a disposizione 100 punti, così ripartiti:

70 punti per la prova tecnico-pratica scritta

30 per la valutazione dei titoli.

La prova tecnico scritta è superata con almeno 49 punti.

Requisiti di ammissione al concorso

Project manager per progetti IT complessi (Codice A)

È richiesto, a pena di esclusione, il possesso tutti i requisiti di seguito indicati:

a) laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria - dalla classe LM20 alla LM35 comprese - o in una delle seguenti classi o titoli equiparati:

scienze statistiche (LM-82);

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);

fisica (LM-17);

matematica (LM-40);

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44);

informatica (LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91)

b) documentata esperienza specialistica di almeno cinque anni nell’ultimo decennio in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: coordinamento di progetti di sviluppo di sistemi web e di piattaforme interoperabili anche con l’utilizzo delle piattaforme abilitanti PA (PagoPA, SPID, CIE, PDND, ecc.); ruolo di project management officer (PMO), program/project manager, direttore dell’esecuzione di contratti di servizi ICT per lo sviluppo e la gestione di sistemi complessi.

c) Certificazione di Project manager (PMP-PMI, Prince2, ISIPM, UNI 11648:2016 o equivalente).

Architetto sistemi IT e modelli di interoperabilità (Codice B)

Si richiede, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti

a) laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria - dalla classe LM20 alla LM35 comprese - o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

scienze statistiche (LM-82);

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);

fisica (LM-17);

matematica (LM-40);

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44);

informatica (LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91).

b) documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: disegno di architetture IT; progettazione e sviluppo di sistemi distribuiti API-oriented e microservices-oriented; progettazione e sviluppo di sistemi e servizi applicativi complessi secondo i moderni paradigmi di interoperabilità.

Software Engineer (Codice C)

Per partecipare alla selezione per questo profilo, è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

a) laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria - dalla classe LM20 alla LM35 comprese - o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

scienze statistiche (LM-82);

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);

fisica (LM-17);

matematica (LM-40);

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44);

informatica (LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91)

b) documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: sviluppo di piattaforme digitali anche Cloud oriented; progettazione e sviluppo di servizi applicativi complessi e distribuiti; interfacce API Rest/SOAP: progettazione e sviluppo a microservizi; sviluppo e deploy di applicazioni su piattaforme tecnologiche a container; sviluppo secondo il modello CI/CD e DevOps.

Data Scientist (Codice D)

In questo caso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria - dalla classe LM20 alla LM35 comprese - o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

scienze statistiche (LM-82);

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);

fisica (LM-17);

matematica (LM-40);

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44);

informatica (LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91).

b) Documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: modellazione e rappresentazione dei dati; progettazione e sviluppo di database e architetture di gestione e persistenza dei dati con tecnologie relazionali, NoSQL e Datalake anche in ambito Cloud; i motori di data flow management ed ETL; Data Visualization Tools e piattaforme di Business Intelligence; piattaforme di Search Engine e tecniche di ottimizzazione dei dati; linguaggi per l’interrogazione e la manipolazione dei dati.

Per tutti i profili infine è richiesta la certificazione, in corso di validità, attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello pari a B2.