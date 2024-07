Bonus infissi 2024, ancora 6 mesi per la detrazione del 50%

Ultimi mesi per accedere all’ecobonus e al bonus casa 50%. A partire dall’1 gennaio 2025 le possibilità di detrazione fiscale per intervenire sulla casa si ridurranno notevolmente, a meno che Governo e Parlamento non decidano una nuova proroga o predispongano un nuovo bonus che possa incentivare la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili italiani (come peraltro previsto dalla Direttiva Green).

Detrazioni per la sostituzione degli infissi: cosa resta

Al momento sono 3 le possibilità per portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione degli infissi:

l’ecobonus 50% di cui all’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e all’art 14 del D.L. n. 63/2013;

il bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa 50% di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e all’art. 16 del D.L. n. 63/2013;

il superbonus di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per quanto concerne il bonus casa, occorre considerare le modifiche recentemente apportate dal Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67 che, all’art. 9-bis, comma 8, ha disposto una modifica all’art. 16-bis del TUIR, mediante la quale è stato deciso che la l'aliquota di detrazione sarà ridotta al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (fatte esclusione per i gruppi elettrogeni di emergenza che resteranno con aliquota al 36%).

Di seguito un quadro sinottico riepilogativo delle aliquote, scadenze e limiti di spesa:

Detrazione fiscale Aliquota Orizzonte temporale Limite di spesa Ecobonus 50% 31 dicembre 2024 60.000 euro Bonus casa 50% 31 dicembre 2024 96.000 euro Bonus casa 36% 1 gennaio 2025

31 dicembre 2027 48.000 euro Bonus casa 30% 1 gennaio 2028

31 dicembre 2033 48.000 euro Bonus casa 36% Dall’1 gennaio 2034 48.000 euro Superbonus 70% 1 gennaio 2024

31 dicembre 2024 60.000 euro Superbonus 65% 1 gennaio 2025

31 dicembre 2025 60.000 euro

Da ricordare che l’accesso al superbonus per la sostituzione degli infissi è consentito solo come intervento trainato da realizzare ad uno degli interventi trainanti di superecobonus (isolamento a cappotto e/o sostituzione dell’impianto) e a condizione che si verifichi il doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) dimostrabile mediante la produzione dell'APE prima e dopo l'intervento.

Nelle seguenti sezioni definiremo le condizioni di accesso all’ecobonus e al bonus casa.