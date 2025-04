CAM e appalti pubblici: nessuna esclusione automatica per i criteri premiali

Un'offerta può essere esclusa nel caso in cui non indichi l'utilizzo di prodotti rispondenti ai CAM e previsti come criteri premiali? Quando invece la mancata applicazione dei Criteri Ambientali Minimi configura una causa di esclusione dalla procedura?

CAM: criteri premiali o

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2025, n. 1857, in relazione al ricorso proposto dalla seconda classificata in una procedura di gara e per la quale aveva contestato:

la modifica inammissibile dell’offerta economica : la società aggiudicataria avrebbe variato il monte ore originariamente indicato, includendo a posteriori anche le ore di formazione;

: la società aggiudicataria avrebbe variato il monte ore originariamente indicato, includendo a posteriori anche le ore di formazione; l’ erronea quantificazione degli interventi, con un’ offerta che ne avrebbe indicato un numero inferiore rispetto al capitolato;

offerta che ne avrebbe indicato un numero inferiore rispetto al capitolato; la mancata giustificazione di alcune migliorie tecniche proposte nell’offerta;

tecniche proposte nell’offerta; la violazione dei CAM per l’omessa indicazione del numero e delle caratteristiche tecniche delle macchine impiegate per le pulizie.

Il TAR Sardegna aveva rigettato il ricorso, escludendo, da un lato, la lamentata modificazione postuma dell’offerta da parte dell’aggiudicataria. Non solo: in assenza di chiara previsione nella lex specialis, non si imponeva l’indicazione puntuale di numero e schede tecniche dei macchinari come previsti dai criteri ambientali minimi (CAM) nel rispetto del d.m. n. 51 del 2021, riferimento nell'affidamento in esame.