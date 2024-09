CAM EPC: il Decreto del MASE in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2024, n. 202, il Decreto del MASE del 12 agosto 2024 con cui vengono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.

CAM EPC: il Decreto con i criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato

Parte cruciale del decreto è l’Allegato 1, contenente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), i CAM per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti; contemporaneamente viene abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012.

Il documento è così composto:

PREMESSA Ambito di applicazione dei CAM Indicazioni generali per l’affidatario Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova Applicazione dei CAM Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilità, monitoraggio sistematico

EPC Servizio Elettrico (EPC SE) Oggetto e durata dell’appalto o concessione Specifiche tecniche per il servizio elettrico Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato Energia elettrica autoprodotta Proposta di interventi di riqualificazione energetico-ambientale Piano di adeguamento normativo Sistemi automatici di gestione e monitoraggio Criteri premianti per il servizio elettrico Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo Risparmio energetico ulteriore Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici Gestione contrattuale tramite metodologia BIM Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio Sistema di Gestione Energia Analisi delle emissioni di carbonio Certificazione UNI CEI 11352 Clausole contrattuali per il servizio elettrico (EPC SE) Fornitura di energia elettrica Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti Programmazione e controllo operativo Sensibilizzazione del personale dell'utente Informazioni agli occupanti

EPC Servizio Termico (ST) Oggetto e durata dell’appalto o concessione Specifiche tecniche per il servizio termico Specifiche delle apparecchiature Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato Energia elettrica autoprodotta da sistema Proposta degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale Piano di adeguamento normativo Sistemi automatici di gestione e monitoraggio Criteri premianti per il servizio termico Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo Risparmio energetico ulteriore condiviso Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente Progetto di sistemi automatici di gestione e degli impianti Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici Gestione contrattuale tramite BIM Valutazione dei rischi non finanziari o ESG Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio Sistema di Gestione Energia Analisi delle emissioni di carbonio Certificazione UNI CEI 11352 Clausole contrattuali per il servizio termico (EPC ST) Fornitura di combustibili Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti Programmazione e controllo Sensibilizzazione del personale dell'utente Informazioni agli occupanti



APPENDICE 1