CER e Cabine Primarie: il GSE aggiorna la Mappa

La Mappa Interattiva delle Cabine Primarie del GSE si arricchisce con una nuova importante funzionalità, dando adesso agli utenti anche la possibilità di visualizzare le Configurazioni di autoconsumo già qualificate dal Gestore dei Servizi Energetici.

Comunità Energetiche Rinnovabili: le novità sulla Mappa delle Cabine Primarie

Nel dettaglio, con l’aggiornamento della mappa è possibile ottenere le seguenti informazioni sulle Configurazioni:

Comune

Provincia

Regione

Tipologia di configurazione

Potenza totale della configurazione

Numero impianti

Numero utenze

Non solo: a supporto dei Comuni è stato progettato un percorso attrezzato con l’obiettivo di facilitare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il percorso interattivo è suddiviso in otto passaggi chiave, ciascuno corredato da risorse scaricabili e strumenti pratici, utili per il processo di costituzione di una CER.

L'elenco delle Aree Convenzionali

La nuova funzionalità della Mappa aggiunge ai recenti aggiornamenti predisposti dal GSE, tra cui l’inserimento dell'applicazione “Aree Convenzionali", che permette di effettuare in maniera massiva la ricerca delle aree convenzionali di più punti di connessione, in modo da verificare se fanno parte della stessa cabina primaria. Da fine ottobre la ricerca dell'area convenzionale di riferimento può essere effettuata oltre che tramite l'indirizzo o le coordinate geografiche, anche con il punto di connessione alla rete (codice POD) o il codice identificativo dell'area.

L'aggiornamento delle aree è stato effettuato sulla base delle nuove informazioni fornite dai Gestori di Rete, ridefinendo i perimetri di quelle che si estendevano su più di una zona di mercato. Questo perché la condivisione di energia deve avvenire in una stessa zona di mercato. La ridefinizione è stata segnalata utilizzando dei colori diversi sulla mappa – verde scuro in caso di riduzione, verde chiaro in caso di ampliamento. Le regioni interessate dalle modifiche sono Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Infine, l'elenco delle aree che hanno subito modifiche è disponibile nei Documenti inseriti nella sezione Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile del sito del GSE.