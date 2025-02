Cessione del credito e sconto in fattura: come usare le opzioni alternative dopo il blocco?

Con il D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus) sono state introdotte modifiche rilevanti al regime delle opzioni alternative alle detrazioni dirette per le spese sostenute per interventi edilizi, ad esempio il Superbonus, sostanzialmente “bloccando” l’utilizzo del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito a partire dal 30 marzo 2024.

La normativa ha lasciato spazio solo a qualche spiraglio, molti dei quali legati a interventi già in essere e a determinate condizioni.

Cessione del credito: le deroghe al divieto

È il caso per esempio di un condominio, che ha chiesto chiarimenti sull’esercizio delle opzioni alternative a seguito di interventi Superbonus e per spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni con la Risposta del 12 febbraio 2025, n. 26/E.

Nel caso presentato al Fisco, un condominio ha deliberato nel 2022 l’esecuzione di interventi agevolabili con il Superbonus, affidando i lavori a un General Contractor disponibile ad applicare lo sconto in fattura. La CILAS relativa è stata presentata il 25 novembre 2022 e aggiornata in seguito al cambio dell’appaltatore, con inizio lavori fissato per novembre 2023.

Il condominio intende usufruire del Superbonus con aliquota al 70% per le spese sostenute nel 2024 e chiede se possa continuare ad applicare lo sconto in fattura nonostante l’entrata in vigore del D.L. 39/2024. Il dubbio riguarda il requisito secondo cui, entro il 30 marzo 2024, debba essere stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati, anche se le fatture erano emesse dagli appaltatori al General Contractor e non direttamente al condominio.

Deroghe al divieto di cessione: cosa prevede il decreto Superbonus

Il Fisco conferma come il D.L. n. 39/2024 abbia ristretto il campo delle deroghe al divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

In particolare, l’articolo 1, comma 5, stabilisce che tali deroghe non si applicano agli interventi per i quali, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito dei “lavori già effettuati” deve riferirsi all’esecuzione di interventi edilizi e non ad altre spese (professionali, oneri urbanistici, preparazione del cantiere). Per interventi sulle parti comuni, rileva il pagamento effettuato dal condominio, indipendentemente dalle rate dei singoli condomini.