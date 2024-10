Concorsi Agenzia delle Entrate: tutti i bandi fino a giugno 2025

360 posti disponibili per 7 diversi profili. Sono tante e inerenti diversi ambiti le assunzioni che il Fisco ha in programma entro giugno 2025, come conferma l’Avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, contenente il calendario dei bandi di concorso.

Concorsi Agenzia delle Entrate: tutti i bandi 2024-2025

Nell’avviso vengono riportati sia in concorsi in fase di svolgimento che quelli di prossima pubblicazione.

Queste le procedure attualmente in corso di svolgimento:

assunzione a tempo indeterminato di 80 funzionari, aumentati a 148 unità per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane;

reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità data analyst e 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica;

assunzione a tempo indeterminato di 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’Area degli Assistenti e 22 nell’Area dei Funzionari, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta.

Assunzioni Fisco: i prossimi concorsi

L’Agenzia prevede poi di assumere entro il I semestre 2025 altri 340 funzionari da destinare a diverse aree di attività.

6 i bandi che verranno indetti e che sono finalizzati all’assunzione a tempo inderetminato di:

150 funzionari da assegnare alle attività di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale

60 funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica

6 funzionari tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare - Osservatorio del mercato immobiliare

49 funzionari gestionali, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection

8 funzionari gestionali, per processi di monitoraggio ed analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti

67 funzionari gestionali, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing.

Per ciascun profilo l'Agenzia delle Entrate pubblicherà il relativo bando di concorso completo di disciplina. Vediamo intanto i requisiti di ammissione.