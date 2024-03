Consigli per acquistare delle cinghie per un escavatore

Se stai prendendo in considerazione l'idea di sostituire le cinghie del tuo escavatore, è giunto il momento di procurartene un paio che possano adattarsi perfettamente alle esigenze del tuo macchinario.

Con le continue innovazioni tecnologiche, la varietà di cinghie in gomma disponibili sul mercato è pressoché infinita, ed in base ai diversi tipi e al battistrada, è indispensabile assicurarsi di acquistare delle cinghie giuste non solo per garantire una lunga durata, ma anche per evitare eventuali danni all’escavatore. Potrebbe infatti risultare complicato reperire i ricambi per un escavatore, che a differenza delle classiche autovetture, risultano più complicati da trovare rispetto a dei classici ricambi Audi, FIAT, BMW o Toyota ad esempio. In questo articolo ti daremo dei consigli da sapere prima di acquistare dei cingolo nuovi per il tuo escavatore.

Scelta delle cinghie

Le cinghie in gomma sono una scelta eccellente per gli escavatori poiché offrono una trazione e una manovrabilità superiore rispetto a quelle in ferro. Inoltre, sono più silenziose delle cinghie in ferro e più comode nell'utilizzo, soprattutto per i lavori in cui è richiesto un impiego del tempo maggiore. Con l’avanzare della tecnologia, le cinghie in plastica sono diventate molto più resistenti agli strappi e agli urti. Infine, sono più inclini alla manutenzione e più facili da sostituire, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per i proprietari e gli utilizzatori di escavatori. Per scegliere il tipo di cinghia adatta è importante però prima conoscere il modello o le dimensioni effettive dell’escavatore a cui si fa riferimento per l’acquisto. Esistono diversi modi per poter identificare la misura corretta, come la larghezza del cingolo, la distanza tra i denti e il conteggio degli inserti metallici. Inoltre bada bene anche al peso dell’escavatore, e al lavoro che questo dovrà svolgere. Successivamente vedremo quali sono le caratteristiche più importanti che una cinghia in gomma deve possedere.

A cosa prestare attenzione prima dell’acquisto

La prima considerazione da fare quando si acquista una nuova cinghia è valutare il tipo di gomma utilizzata e la qualità dell'acciaio che ne garantisce la tenuta. Le cinghie di qualità sono progettate per essere estremamente resistenti, in grado di operare su terreni accidentati e superfici irregolari senza problemi. Esistono diversi indicatori che permettono di distinguere una gomma di alta qualità da una di bassa qualità. Purtroppo non tutte le cinghie di gomma sono uguali, ed infatti infatti, i produttori hanno sviluppato una così vasta gamma di articoli nel corso degli anni, da rendere difficile la scelta della più adatta alle proprie esigenze.

Il consiglio principale è quello di valutare le offerte di almeno tre o quattro produttori, in modo tale da confrontarle e arrivare alla soluzione più adatta. Ogni escavatore è progettato per affrontare specifici tipi di lavoro, pertanto è fondamentale che la scelta ricada su una cinghia che sia in linea con l’utilizzo previsto per il macchinario.

Il prossimo consiglio riguarda la densità della gomma. Scegliere una cinghia con la giusta densità è infatti essenziale. La gomma non deve essere né troppo rigida né troppo morbida. La qualità della gomma è di primaria importanza, poiché deve resistere costantemente allo stress e alle sollecitazioni a cui verrà sottoposta quando viene utilizzato il macchinario. Un altro fattore fondamentale da prendere in considerazione è la capacità di resistenza all’allungamento e alla perforazione. Anche se le cinghie di alta qualità potrebbero avere un costo iniziale elevato, offrono una maggiore durata nel tempo e una maggiore affidabilità, garantendo delle ottime prestazioni in qualsiasi situazione.

Inoltre sconsigliamo di comprare delle cinghie realizzate in gomma riciclata, che tendono a deteriorarsi più facilmente rispetto a quelle classiche quando sono esposte a condizioni climatiche estreme e terreni altamente accidentali. Fra le migliori abbiamo le cinghie realizzate in gomma vergine al 100%, un composto creato utilizzando gomma non vulcanizzata. Questo tipo di gomma è progettata per resistere a tutte le condizioni meteorologiche più avverse e risulta molto resistente anche all’erosione del tempo. Per poter riconoscere se una gomma è realizzata con materiale riciclato o nuovo si può fare affidamento all’odore. Una gomma riciclata presenta infatti il tipico odore dello pneumatico usato, ed è quindi consigliabile evitare questi prodotti per prevenire i problemi nel lungo termine. Inoltre, è importante controllare bene che le cinghie siano uniformemente di colore scuro, e che non presentino alcun tipo di variazione di colore, segno che potrebbero essere realizzate in materiale riciclato. Una volta presa coscienza di tutte le caratteristiche che la cinghia deve avere non resta che provarla sul mezzo. Se non si è in grado di montarla nel modo corretto, si consiglia di affidarsi a dei professionisti per evitare danni di grande portata.