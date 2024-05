Consigli su come ridurre i costi delle bollette per la tua casa con sconti

Le bollette energetiche sono diventate un costo insostenibile per molti, ma per fortuna ci sono tanti modi per risparmiare anche senza rinunciare al comfort.

Ridurre i costi delle bollette: ecco alcuni consigli

Forse non sai che online è possibile ottenere prezzi convenienti su una miriade di beni e servizi, e dunque non solo nei negozi di abbigliamento o accessori griffati. Sempre più persone stanno sfruttando queste offerte per diminuire gli impatti del rincaro dei prezzi, e dunque perché non approfittarne?

Risparmia con i codici sconto online e adotta qualche piccola strategia, il portafogli ringrazierà! Vuoi sapere come fare? Eccoti qualche piccola dritta.

Abbattere il costo delle bollette è possibile, basta seguire i consigli degli esperti e sfruttare le occasioni che arrivano dalla rete.

Innanzitutto occorre capire se il contratto col fornitore di luce, gas o entrambi è conveniente per le nostre esigenze. Possiamo valutare di cambiare la società che ci eroga il servizio andando a effettuare un controllo sui consumi medi annui. A questo punto, basterà visitare qualche sito di comparazione prezzi e in pochi istanti avremo a portata di clic i fornitori che fanno al caso nostro.

A questo punto scatta anche l’utilizzo dei coupon: infatti proprio come accade per tutti gli altri tipi di esercizi commerciali, anche le società di fornitura accettano voucher/buoni sconto a carrello. Col codice sconto si può risparmiare in diversi modi, ad esempio sul prezzo della prima bolletta, o un tot a bimestre, oppure partecipando ai programmi fedeltà, o ancora, portando gli amici, e anche con la newsletter.

Ogni sconto ottenuto coi coupon è un extra molto prezioso e a fine anno si potrà tirare un sospiro di sollievo.

Naturalmente oltre alle offerte e ai coupon, è possibile diminuire i costi in bolletta, prestando attenzione ad alcuni dettagli. Per prima cosa dobbiamo assicurarci che in casa non siano presenti elettrodomestici vetusti, che consumano tantissima energia, oppure che non vi siano guasti al frigorifero o alla lavatrice, per fare un esempio: perché un dispositivo difettoso per prima cosa è energivoro e questo si traduce in un aumento spropositato in bolletta.

Sempre per quanto riguarda la lavatrice, ma anche l’asciugatrice o la lavastoviglie, è preferibile azionare i cicli di lavaggio solo quando i cestelli sono pieni.

Un altro trucco per risparmiare in bolletta è quello di acquistare le “ciabatte”, ovvero quei dispositivi multipresa, soprattutto dotati di interruttore. Ormai in casa abbiamo una moltitudine di cellulari, caricabatterie, console, controller e chi più ne ha più ne metta, ma prima di andare a dormire è importante staccarli dalla corrente. Molti non immaginano che lasciare tutto attaccato può costare decine di euro al mese.

Indubbiamente anche cambiare leggermente le proprie abitudini non è una cattiva idea. Il consiglio è quello di non tenere i termosifoni sempre accesi, o il termostato al di sopra dei 19°. Questo valore non è casuale, infatti gli esperti assicurano che un grado in meno nelle stanze non si trasforma assolutamente in disagio mentre in fatto di spesa energetica si può andare incontro a costi molto più elevati di quanto si pensi.

Infine, ma non da ultimo, è bene valutare anche di cambiare sistema di riscaldamento. Oggi la classica caldaia a gas non è più conveniente - e tra l’altro a breve sarà anche completamente bandita dal commercio - mentre esistono ancora tanti incentivi per passare al pellet o alle pompe di calore. Se al contrario la casa è piccola e non conviene investire decine di migliaia di euro, si può optare per le stufe a bioetanolo o ai quadri riscaldanti, che sono perfetti proprio per stanze piccole e non hanno costi eccessivi.