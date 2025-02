Conto Termico 3.0: aggiornate le regole operative

Il GSE ha rilasciato le nuove Regole applicative del Conto Termico, aggiornando la disciplina prevista dal D.M. 16 febbraio 2016 sui criteri di accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Tra le novità più rilevanti, il coinvolgimento di nuove categorie di soggetti beneficiari e l’introduzione di importanti semplificazioni procedurali.

Conto Termico 3.0: il GSE aggiorna le regole operative

Il documento, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto, descrive le modalità di accesso agli incentivi oltre che le modalità di comunicazione per modifiche tecnico-amministrative di impianti incentivati in Conto Termico. Obiettivo è rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante nonché l’intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE.

In particolare nel documento si descrivono:

le figure dei Soggetti ammessi ai benefici;

le tipologie di intervento incentivabile;

l’iter istruttorio condotto dal GSE e le modalità di interazione durante il procedimento di valutazione;

le modalità di invio della richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento (accesso diretto), ovvero di prenotazione dell’incentivo;

la documentazione da presentare e conservare;

le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi;

la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell’impianto incentivato;

i controlli e le verifiche.

Per ogni tipologia di intervento vengono riepilogati:

i soggetti ammessi;

i requisiti tecnici previsti dal decreto;

le spese ammesse al calcolo dell’incentivo;

l’algoritmo di calcolo dell’incentivo;

la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;

la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

Tra le principali modifiche introdotte, spicca l’inclusione tra i soggetti beneficiari delle Società in-house, a condizione che gli interventi incentivati siano realizzati su immobili di proprietà dell’Amministrazione o delle Amministrazioni controllanti. L’estensione si aggiunge ai benefici già previsti per Pubbliche Amministrazioni, privati, imprese e soggetti titolari di reddito agrario.

Il documento recepisce anche le più recenti disposizioni in materia di integrazione obbligatoria di impianti alimentati da fonti rinnovabili per interventi su nuovi edifici o per ristrutturazioni rilevanti. Vengono anche forniti dettagli sui requisiti di ammissibilità per diversi tipi di interventi, tra cui la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato e l’introduzione di incentivi specifici per pellicole solari basso emissive, finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Online anche il Catalogo dei prodotti pre-qualificati

Infine, una delle innovazioni più attese riguarda la procedura semplificata per l’accesso diretto agli incentivi attraverso il Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati.

Disponibile sul Portaltermico, il Catalogo consente di ottenere l’incentivo senza necessità di presentare documentazione tecnica aggiuntiva e delle certificazioni per gli apparecchi già inclusi nell’elenco.