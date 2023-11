Conto Termico, il GSE aggiorna il contatore al 1 novembre 2023

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico al 1° novembre 2023. Lo strumento permette di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati e previsti dai D.M. 28/12/1202 e D.M. 16/02/2016, finalizzati alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili.

Contatore Conto Termico: l'impegno di spesa per il 2023

L'impegno di spesa complessivo per l'anno in corso è di 352 milioni di euro, di cui 205 per interventi di privati e 147 per quelli realizzati dalla PA (dei quali 45 milioni mediante prenotazione). Tutti gli importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti, come modificati dal D.L. n. 13/2023, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41 (articolo 47, comma 9 bis):

per privati (500 milioni);

PA (400);

Contatore Conto Termico: impegno di spesa dal 2013 ad oggi

Dall'avvio del meccanismo (2013) al 1° novembre 2023, sono pervenute circa 664mila richieste di incentivi e impegnati 2 miliardi e 170 milioni di euro di cui: