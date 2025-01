Contributo ANAC e soccorso istruttorio: la questione all'Adunanza Plenaria

A fronte di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci e di una norma interpretata in maniera diversa dalla giustizia amministrativa, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 7 gennaio 2025, n. 48, ha deciso di deferire all’Adunanza Plenaria la questione sull’applicabilità o meno del soccorso istruttorio per il mancato o ritardato pagamento del contributo ANAC dovuto quale condizione di partecipazione alla gara.

Contributo ANAC: all'Adunanza Plenaria la questione sul soccorso istruttorio

Il Collegio, pur dichiarando "sommessamente” di sposare la tesi maggiormente permissivista, ha quindi rimesso al Supremo Consesso la seguente questione:

“se l’omesso versamento del contributo ANAC entro i termini di partecipazione ad una procedura pubblica per l’affidamento di lavori, servizi o forniture determini l’esclusione del concorrente senza possibilità di soccorso istruttorio oppure se, specularmente, tale carenza configuri solo irregolarità essenziale sanabile mediante il soccorso istruttorio previa declaratoria di nullità parziale delle eventuali clausole della lex specialis che, in senso difforme, contemplino l’esclusione del concorrente”.

La scelta di Palazzo Spada fa seguito al ricorso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione stessa per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3340/2024, riguardante una procedura da cui un OE era stato escluso per aver pagato il contributo ANAC in ritardo e che il triubunale amministrativo aveva reintegrato, statuendo che il mancato pagamento del contributo ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio, mentre l’inammissibilità dell’offerta consegue al mancato versamento dello stesso nei termini indicati dal soccorso istruttorio dalla stazione appaltante (e non già entro i termini di partecipazione alla gara).

Ne è derivato l’appello di ANAC, per la riaffermazione del principio di diritto secondo cui il mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte implica inderogabilmente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio.