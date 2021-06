Da Lunedì 21 giugno 20 Regioni su 21 in zona bianca

Da Lunedì 21 giugno le regioni taliane in zona bianca diventano 20. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia riportate nel Report n. 57 ha, infatti, firmato la nuova Ordinanza volta a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. Soltanto la Regione Valle d’Aosta resta in zona gialla.

Segnaliamo che nel Report settimanale n. 57 della Cabina di regia relativo al monitoraggio con i dati che si riferiscono alla settimana 7/6/2021-13/6/2021, aggiornati al 16/6/2021, l’indice Rt nazionale, continua a rimanare al di sotto della soglia pari ad 1,00 anche se aumenta nel secondo decimale dopo la virgola portandosi al valore Rt=0,69 mentre quello della settimana scorsa era pari a 0,68.

Si tratta di un valore sempre al di sotto dell’unità; tra l’altro, sono concordi con una regressione della pandemia anche i tanti indici riportati giornalmente nel Report della Protezione Civile, con tutti i dati che sembrano positivi nel senso che affermano come la pandemia sia in regressione.

Troppo alta la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva

Relativamente al Covid-19 i numeri scendono ma in tutta questa faccenda c'è una cosa che non ci convince. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva diminuisce lentamente e ciò mal si coniuga con l’età media dei ricoverati che va diminuendo per il fatto stesso che aumenta giornalmente il numero della vaccinazioni dei soggetti con maggiore età.

Ieri i ricoverati con sintomi erano 2.504 ed i ricoverati in terapia intensiva 394 con una percentuale di ricoverati in terapia intensiva del 16% circa (identica a quella della settimana scorsa). Per avere un numero simile di ricoverati con sintomi occorre tornare alla data precedente dell’1/10/2020 quando i ricoverati con sintomi erano 2.548 ed i ricoverati in terapia intensiva 291 con una percentuale dei ricoverati in terapia intensiva dell’11% circa.

In pratica la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva è oggi del 16% mentre era dell’11% alla data dell’1/10/2020 quando il numero dei vaccinati era nullo. Ci saremmo aspettati, ascoltando tutti gli esperti che a vario titolo sono sempre presenti sui media, una percentuale minore dei ricoverati in terapia intensiva oggi e non l’1/10/2020 ma, in pratica, la situazione è diametralmente opposta! Perché?

La nuova Ordinanza del Ministero della Salute

La nuova ordinanza che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 139 di ieri 19 giugno 2021, entrerà in vigore lunedì 21 giugno ed è quella, qui di seguito, riportata:

l’Ordinanza 18 giugno 2021 che indica l’applicazione della zona bianca per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano con decorrenza 21 giugno 2021;

20 Regioni in sona bianca ed 1 in zona gialla

Da lunedì 21 giugno 2021 le regioni in zona bianca saranno 20 e, nel dettaglio, tutte le regioni con esclusione della Regione Valle d’Aosta che restarà in giallo.

In aggiunte alle tredici che si trovavano in zona bianca, sono transitate in zona bianca altre sette regioni nei cui territori, così come previsto dal Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, l'incidenza settimanale dei contagi è stata inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, senza più dunque alcun riferimento allo scenario, ossia all'indice Rt; le sette citate regioni da lunedì passeranno in zona bianca con poche e quasi nulle limitazioni.

Con l’ultimo Report n. 57 l’incidenza settimanale media italiana è leggermente ormai abbondantemente inferiore a 50 (14,31) e tra l’altro, un’incidenza settimanale inferiore a 50 è possibile rilevarla in tutte le regioni