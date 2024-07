Il Salva Casa è legge: via libera alle modifiche al Testo Unico Edilizia

Senza neanche completare i lavori in Commissione e con appena 55 minuti di discussione d’aula, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo e approvato definitivamente (108 voti favorevoli, 68 contrari e 1 astenuto) il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

A questo punto si attende solo la firma del Presidente della Repubblica e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dalla quale entreranno in vigore (ma possono già considerarsi definitive) le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e le altre disposizioni modificate dalla legge di conversione del Salva Casa.

Decreto Salva Italia: la nuova struttura

Il Decreto Legge, nato su spinta della Lega per far fronte all’emergenza del mercato immobiliare (anche se l’ISTAT sembra non se ne sia accorta) generata dalle piccole e grandi difformità edilizia, è adesso composto da 5 articoli (rispetto ai 4 predisposti dal Governo):