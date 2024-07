Eliminazione barriere architettoniche 2024-2025: detrazione, spesa massima, durata e opzioni alternative

Nonostante il suo depotenziamento avviato a fine 2023 e terminato a maggio 2024, il bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’eliminazione delle barriere architettoniche, resta ancora un’ottima possibilità per ridurre i costi dell’investimento.

In questo approfondimento proveremo a definire tutto quello che occorre sapere per l’utilizzo di questa detrazione fiscale.

Gli interventi agevolabili

Come anticipato, la detrazione fiscale è prevista dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio che, però, ha subito un vero e proprio taglio:

A partire dal 28 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), il bonus 75% può essere utilizzato sulle spese documentate e pagate tramite bonifico parlante fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

scale;

rampe;

ascensori;

servoscala;

piattaforme elevatrici.

Si tratta, dunque, di eliminazione di barriere “verticali”, mentre quelle orizzontali (infissi, piatti doccia, porte, …) sono stati completamente esclusi.