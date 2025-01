Costi della manodopera e applicazione CCNL: chiarimenti dal MIT

Con il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), si stabilisce che la S.A. nel bando di gara o negli inviti deve indicare il CCNL di riferimento, sebbene l'operatore economico abbia la facoltà di indicare, nella propria offerta, un differente contratto che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti. La stazione appaltante ha poi l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

Applicazione CCNL nei contratti pubblici: la verifica di congruità dei costi della manodopera

Sull’applicazione della normativa, una stazione appaltante ha quindi richiesto:

se la verifica vada fatta anche nel caso in cui l'operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dall'Amministrazione, con la stessa quantificazione;

se sì, quali siano le richieste che devono essere formulate da parte della S.A.;

se la verifica debba essere fatta anche nel caso di procedure di affidamento di lavori, tenendo conto che per i lavori pubblici l'art. 29 del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4) prevede al comma 10 che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva e che l'art. 3 del DM N. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

Il Parere del MIT

Con la risposta “aggiornata” contenuta nel parere del 6 dicembre 2024, n. 2993, il MIT ha precisato che nel caso in cui l’OE primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e abbia indicato lo stesso importo individuato dalla stessa SA come costi della manodopera, la verifica di congruità può essere evitata. Unica eccezione, il caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera.

Inoltre, specifica il supporto giuridico, la verifica di congruità prima dell'aggiudicazione deve essere compiuta anche per lavori pubblici.