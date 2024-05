Digitalizzazione appalti: ANAC risponde ad ANCI

L’avvio del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2024, ha creato non poche difficoltà ad operatori e stazioni appaltanti, a cui ANAC ha cercato di dare riscontro con diverse FAQ tematiche pubblicate sul sito dell’Autorità.

Chiarimenti che comunque non sono stati sufficienti, e che hanno portato l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a segnalare, in una prima lettera a gennaio e in una più recente, entrambe a firma del segretario generale, Veronica Nicotra, tutte le criticità riscontrare dagli enti locali nel mettere a regime il sistema, difficoltà che si sono tradotte naturalmente in ritardi operativi.

Digitalizzazione appalti: le risposte di ANAC ad ANCI

Come si legge nella lettera inviata al presidente di ANAC, Giuseppe Busia, “nonostante gli sforzi e gli interventi dell'Autorità, finalizzati a mitigare le prime criticità già rappresentate dall'Associazione, sussistono ancora diverse problematiche che rischiano di provocare gravi ritardi nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in relazione ai sistemi di centralizzazione della committenza”.

In particolare, sottolinea Nicotra, si tratta di:

difficoltà tecniche legate all'accesso alle piattaforme di e- procurement solo tramite SPID del RUP o del responsabile di fase;

gravosità procedurale rispetto alla richiesta di CIG per qualsivoglia affidamento, anche in house;

criticità nel dialogo fra la piattaforma contratti pubblici (Pcp) e le piattaforme certificate di SA e centrali di committenza

problematiche inerenti la richiesta di compilazione di schede e formulari secondo il tipo di affidamento.

Criticità che sono state catalogate in aree tematiche e riassunte in un documento tecnico, a cui ANAC ha dato riscontro punto per punto.

Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale con le domande (in corsivo) di ANCI e le risposte di ANAC.