Efficienza energetica: come le Lampadine Led stanno rivoluzionando l'illuminazione

Esistono da più di cinquant'anni, ma solo negli ultimi dieci i Led hanno davvero rivoluzionato il mondo dell'illuminazione, grazie alle loro potenzialità e caratteristiche.

La differenza tecnologica è molto evidente in confronto ai precedenti sistemi di illuminazione, sia per quanto riguarda la potenzialità, sia le caratteristiche fisiche.

Grazie alle lampadine Led si sono ridotti notevolmente i consumi energetici, ma non solo, anche i costi per la loro realizzazione non hanno alcun paragone rispetto a quelli delle vecchie e ormai obsolete lampadine.

Cosa sono e quando sono nati i Led

Led è l'acronimo di Light Emitting Diodes, che in italiano significa diodo a emissione di luce. I primi sistemi di illuminazione che sfruttavano questa tecnica nacquero intorno agli anni sessanta, ma fu solo nei primi anni novanta che i Led iniziarono ad avere un'efficienza più elevata e una vastità di colori sempre più ampia.

Per quanto possa sembrare complicato, il loro funzionamento sfrutta semplicemente il passaggio della corrente attraverso un diodo. La luce viene, quindi, trasmessa attraverso il principio dei fotoni, particelle di energie rilasciate dagli stessi atomi. Grazie ai Led, basta davvero un minimo di corrente elettrica per illuminare una stanza o un intero capannone.

Efficienza energetica e lampade a Led

Con il passare degli anni si sta cercando sempre più di migliorare l'efficientamento energetico che riguarda principalmente lo sfruttamento delle fonti energetiche. Il concetto non è, quindi, quello di risparmiare energia, ma di sfruttarla al meglio per ottenere risultati sempre più ottimali.

Pannelli solari, caldaie a condensazione e pompe di calore non bastano, per raggiungere il massimo è necessario intervenire sotto ogni singolo aspetto, compreso quello dell'illuminazione, installando Led nuovi e di ultima generazione.

I vantaggi dell'illuminazione a Led

È già da alcuni anni che il sistema a Led è entrato a far parte del quotidiano, per cui troviamo questo tipo di illuminazione praticamente ovunque: uffici, aziende, locali pubblici e abitazioni, sfruttano questa tecnologia per illuminare artificialmente determinate strutture, cercando il più possibile di risparmiare sul consumo di energia elettrica.

Ma i vantaggi non riguardano solo i costi di produzione della luce, grazie ai Led è, infatti, possibile:

Valorizzare l'illuminazione degli spazi . Attraverso una valida progettazione e uno studio degli ambienti fatto da esperti si possono ottenere prestazioni sorprendenti installando solo 3 Watt Led;

. Attraverso una valida progettazione e uno studio degli ambienti fatto da esperti si possono ottenere prestazioni sorprendenti installando solo 3 Watt Led; Negli ambienti di lavoro, con il passare del tempo, aumenterà la produttività, proprio perché i Led rendono i locali ben illuminati e riducono notevolmente il rischio di incidenti;

proprio perché i Led rendono i locali ben illuminati e riducono notevolmente il rischio di incidenti; Grazie ai Led si riducono i costi di manutenzione , hanno infatti una resistenza davvero elevata. Le classiche lampadine a incandescenza potevano durare al massimo fino a 1000 ore, mentre i Led sono tranquillamente in grado di raggiungere le 50.000, sopportando inoltre vibrazioni, umidità, temperature elevate e sollecitazioni;

, hanno infatti una resistenza davvero elevata. Le classiche lampadine a incandescenza potevano durare al massimo fino a 1000 ore, mentre i Led sono tranquillamente in grado di raggiungere le 50.000, sopportando inoltre vibrazioni, umidità, temperature elevate e sollecitazioni; La luce risulterà più pulita e naturale. Il rispetto dell'ambiente non riguarda solo l'efficienza energetica, i Led a differenza dei vecchi sistemi di illuminazione sono privi di componenti IR e UV, ma non solo, il loro utilizzo riduce la produzione di CO2, al contrario delle più obsolete lampadine, che dopo lunghe ore di utilizzo si surriscaldavano generando un'elevata energia termica nell'ambiente circostante.

Il futuro dell'illuminazione a Led

In futuro i Led saranno sempre più validi e performanti, ma non solo: le lampade diventeranno, infatti, più simili a quelle in filamento, permettendo di utilizzare questo tipo di tecnologia in qualsiasi ambiente.

Anche nel settore automobilistico si sta cercando di realizzare Led su dei supporti cilindrici, in modo da sostituire le vecchie lampadine alogene. Prodotti più piccoli e versatili verranno installati su griglie, moduli o strisce, in modo da essere utilizzanti anche su supporti più complicati e particolari.

Le aziende produttrici di Led continuano a investire sempre di più a livello mondiale e moderne tecnologie nate recentemente, come le Lfc, potrebbero presto scomparire.

Ma nel futuro dei Led è possibile prevedere anche una loro ibridazione, magari con sistemi di sicurezza, vigilanza o controllo ambientale. Tra qualche anno, infatti, nei sistemi di illuminazione potrebbero essere integrate piccole telecamere, sensori o altri dispositivi elettronici.

I Led sono, quindi, diventati un elemento fondamentale per l'efficientamento energetico dal punto di vista dell'illuminazione ed è proprio grazie ai grandi risultati ottenuti da questo tipo di tecnologia che è necessario continuare a sfruttarla nel miglior modo possibile.