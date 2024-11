Elenchi professionisti: aperte le iscrizioni per ingegneri e architetti

Il Comune di Palermo ha pubblicato un Avviso per la formazione di un elenco di Operatori Economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione da utilizzare in caso di procedure ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere b) ed e) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell’Allegato II.1.

Servizi di ingegneria e archiettura: l'Avviso per la formazione di elenchi OE

L’elenco, suddiviso in due sezioni, è finalizzato alla selezioe di professionisti per:

a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo inferiore a euro 140mila, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023). In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti presso la stazione appaltante;

b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma1 , lett. e), ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140mila euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.36/2023.

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati a ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all’entità dell’affidamento, fatta salva la facoltà dell’Ente di consultare un numero superiore di operatori economici.

L’Elenco potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2026, con possibilità di proroga del termine e sarà suddiviso in due sezioni:

Sezione 1) Tabella A -Elenco degli Operatori Economici per affidamenti di importo inferiore a euro 140mila (art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023)

Sezione 2) Tabella B - Elenco degli Operatori Economici per affidamenti di importo pari o superiore a euro 140mila e fino alla soglia di cui all’art. 14 del D.lgs. 36/2023 (221mila euro per il bniennio 2024-2025).

Ciascuna Sezione è suddivisa in Categorie/Destinazione funzionale per ogni Tipologia di prestazione.

Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione in una o entrambe le Sezioni, per una o più Categorie/Destinazione funzionale per ogni Tipologia di prestazione di ciascuna sezione, se in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta.