Migliorare la qualità delle informazioni destinate agli utenti e alle imprese per favorire acquisti e consumi energetici consapevoli è l’obiettivo con cui è nato il nuovo portale dedicato ai prodotti ad alta efficienza energetica, lanciato dalla Commissione UE all'indomani dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 del 2 aprile 2024.

Etichette energetiche: online il nuovo portale UE

Il portale è suddiviso in sezioni legate alla tipologia di utente consumatori, fornitori (produttori, importatori o rappresentanti autorizzati) e rivenditori - e contiene l’elenco di 1 milione e mezzo di prodotti contemplati dalla direttiva 2009/125/CE e dal regolamento (UE) 2017/1369, comprensivi delle informazioni su risparmio energetico, etichettatura energetica e le regole per la progettazione ecocompatibile o ecodesign.

Grazie al nuovo portale, come previsto dal , sarà possibile accedere direttamente alla parte pubblica della banca dati EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), realizzata dalla Commissione Europea e che permette di confrontare oltre un milione di modelli di “prodotti connessi all’energia” presenti sul mercato comunitario.

Sono oltre 30 le categorie di prodotti trattate dalla legislazione in materia: frigoriferi e congelatori domestici, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, forni e cappe da cucina, condizionatori, display elettronici (TV, monitor, segnaletica), caldaie, scaldabagni, stufe e caminetti, sorgenti luminose, apparecchi per la refrigerazione professionale, apparecchi per la refrigerazione con funzione di vendita diretta, dispositivi solari per caldaie e scaldacqua, unità di ventilazione e pneumatici.

Gli obiettivi della banca dati EPREL

I consumatori potranno così avere informazioni dettagliate e standardizzate riguardanti l’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse quali l’acqua, le emissioni sonore, le prestazioni funzionali, la durata dei programmi e la durata minima della garanzia offerta dal fornitore.

Di fatto, la banca dati EPREL rappresenta una vera e propria guida per gli utenti all’acquisto di modelli più efficienti sia nell’utilizzo delle risorse che in termini di qualità delle prestazioni, oltre ad essere un incentivo per i produttori alla trasparenza e a sviluppare nuovi modelli sempre più efficienti e performanti, supportando così la riduzione del consumo di energia utilizzata e importata nell'UE.

Per dare un'idea dell’importanza dell’etichettatura energetica e della diffusione della sua conoscenza e comprensione, la UE ha evidenziato come le politiche in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica abbiano contribuito a ridurre la spesa annua dei consumatori di quasi 90 miliardi di euro nel 2022. Una cifra che potrebbe raggiungere i 150 miliardi di euro all’anno nel 2030, con un risparmio pro capite pari a circa 475 euro l’anno.