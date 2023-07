ETICS FOR -55%: il nuovo progetto Cortexa per l’edilizia sostenibile

La filiera edile mostra sempre maggiore consapevolezza nei confronti di un modo di costruire più sostenibile: a confermarlo è una recente indagine realizzata dal Centro Studi Cortexa.

Edilizia sostenibile e Sistema a Cappotto: il progetto Etics for -55% di Cortexa

In particolare, è emerso che il miglioramento delle prestazioni energetiche e della salubrità degli edifici rappresenta un driver fondamentale per:

contrastare gli effetti del cambiamento climatico;

prevenire problematiche di salute e aumentare il comfort;

far fronte al caro bollette;

incrementare il valore degli immobili;

raggiungere gli obiettivi previsti dal Green Deal europeo, ovvero arrivare alla neutralità climatica entro il 2050.

Per questo motivo, ribadisce Cortexa, è necessario realizzare un’ondata di ristrutturazioni di oltre 35 milioni di edifici in tutta Europa, in quanto responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di CO 2 . Obiettivi ambiziosi, come quelli posti dalla Direttiva Green in fase di approvazione, che rendono necessaria una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema.

È nato così il progetto ETICS FOR -55%: “un “contenitore” per dare maggiore visibilità a tutte le iniziative di formazione e informazione legate alla sostenibilità ambientale e al Sistema di Isolamento Termico a Cappotto, quale misura più efficace per realizzare la transizione energetica in Europa - racconta Diego Marcucci, membro del board di EAE per i marketing affairs, associazione europea di produttori di Sistemi a Cappotto di cui Cortexa è socio fondatore, e coordinatore del gruppo di lavoro che ha dato al via al progetto.

Il Sistema a Cappotto per la sostenibilità in edilizia

Il Sistema a Cappotto come strumento per ottenere effetti positivi a livello di ecosistema, economia e salute delle persone, purché vengano rispettati i tre rigorosi criteri di qualità da sempre promossi da Cortexa, ovvero:

kit fornito da un unico produttore e dotato di certificato ETA e marcatura CE;

progettato a regola d’arte secondo la norma UNI/TR 11715 e il Manuale Cortexa;

posato da applicatori con competenze certificate secondo UNI 11716.

Il nome del progetto, ETICS FOR -55%, richiama volutamente il pacchetto di misure europeo “Fit for 55”, che prevede la riduzione del 55% delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e vuole evidenziare il ruolo centrale che giocherà il Sistema a Cappotto per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, composto per il 78% da edifici risalenti all’epoca in cui non venivano adottate vere misure di risparmio energetico, ossia prima della Legge 373 del 1976 e raggiungere gli obiettivi del pacchetto clima europeo sopra citato.

Tramite Etics for -55% verranno forniti contenuti specifici per progettisti, applicatori, istituzioni e privati sulla sostenibilità ambientale e sugli strumenti più efficaci per la riqualificazione edilizia, sensibilizzando ulteriormente il pubblico su queste tematiche di grande attualità.