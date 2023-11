Fotovoltaico: continua la crescita del settore

Continua la crescita, anche nel terzo trimestre 2023, del comparto fotovoltaico in Italia: come specificato nel nuovo report del GSE, al 30 settembre 2023 gli impianti in esercizio erano oltre 1,5 milioni, registrando + 22% rispetto alla fine del 2022, per una potenza complessiva di circa 28,6 GW (+14%).

Impianti fotovoltaici: il report del GSE

Entrando nel dettaglio, tra gennaio e settembre 2023 sono entrati in esercizio oltre 283mila impianti, un dato 2,2 volte superiore a quello osservato per l’analogo periodo del 2022; sempre nei primi nove mesi di quest’anno, la potenza installata è pari a circa 3,5 GW, con un valore 2,1 volte superiore al dato dell’anno precedente.

L’andamento positivo si registra nella maggior parte delle regioni e per tutte le classi dimensionali degli impianti, ad eccezione di quella oltre i 5 MW.

Guardando agli ambiti di installazione, il 46% della potenza installata complessiva nei primi nove mesi del 2023 si concentra nel settore residenziale; seguono il settore industriale (30%, che comprende anche le imprese di produzione di energia), il terziario (20%) e agricolo (4%). Il 31% della potenza degli impianti in esercizio risulta installata a terra, occupando complessivamente circa 16.300 ettari; il restante 69% invece è su edifici, tetti, coperture, ecc.

I dati sulla produzione

L’aumento della produzione rilevato nei primi nove mesi del 2023, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente è pari a oltre 1.700 GWh e riguarda soprattutto impianti di potenza compresa tra 3 kW e 20 kW. La maggiore produzione arriva dalle regioni settentrionali e nelle Isole, mentre si registrano alcune lievi flessioni in alcune regioni meridionali.

In termini di producibilità degli impianti, le province con performance migliori rilevate da gennaio a settembre 2023 risultano essere Ragusa, Agrigento e Sud Sardegna con circa 1.025 ore di funzionamento, per una media poco inferiore a 3,8 ore/giorno.

Infine nei primi nove mesi del 2023 gli autoconsumi ammontano complessivamente a 6.114 GWh, corrispondenti al 24% della produzione netta di tutti gli impianti fotovoltaici e al 47% della produzione netta dei soli impianti che autoconsumano; come riporta il GSE, la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è pari a +16,6%.