Fotovoltaico in Italia: settore in crescita

Le energie rinnovabili sono in forte crescita e il fotovoltaico viene scelto sempre di più da famiglie e imprese. Lo testimonia l’ultima “fotografia” del GSE con il consueto report trimestrale Infovoltaico, contenente i dati aggiornati al 30 giugno 2023.

Impianti fotovoltaici in Italia: il nuovo report GSE

Nel primo semestre 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato già nel corso del 2022. Al 30 giugno risultano in esercizio in Italia circa 1.426.000 impianti (+16,3% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 27 GW mentre la produzione lorda del semestre, pari a 15.214 GWh, è aumentata del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.

I primi sei mesi hanno visto l’entrata in esercizio di oltre 200mila impianti, portando il totale complessivo a oltre 1,4 milioni al 30 giugno 2023, in aumento del 16% rispetto alla fine del 2022. Si tratta di un andamento positivo che ha interessato la maggior parte delle regioni e delle classi dimensionali degli impianti.

Guardando alla potenza installata complessiva tra gennaio e giugno 2023, essa si concentra nel settore industriale, comprendente anche le imprese di produzione di energia (51%); seguono i settori residenziale (24%), terziario (22%) e agricolo (4%). Sempre al 30 giugno 2023, il 31% della potenza degli impianti in esercizio risulta installata a terra, per una superficie complessivamente stimabile in circa 16.000 ettar;i il restante 69% è installata non a terra, su edifici, tetti, coperture, ecc.

La capacità complessiva installata al 30 giugno supera i 27 GW, registrando un aumento del 9% (circa 2,3 GW) rispetto alla fine del 2022.

Infine, la produzione lorda nel primo semestre 2023 si attesta intorno a 15 TWh, superando del 3,4% quella dell'analogo semestre dell'anno precedente, mentre gli autoconsumi tra gennaio e giugno 2023 ammontano a 3,6 TWh, in aumento del 12% rispetto ai primi sei mesi del 2022.