Fronius Verto: l'inverter flessibile adatto a qualsiasi contesto

Per chi cerca un prodotto affidabile e avanzato per il proprio impianto fotovoltaico, in grado di combinare alta efficienza, facilità d'uso e robustezza, Fronius propone il nuovo Fronius Verto: una soluzione ideale per ottimizzare la produzione di energia solare, supportando sia le esigenze energetiche quotidiane sia gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

Fronius Verto: l'inverter ideale per la produzione di energia solare

Disponibile in 4 taglie di potenza - da 25, 27, 30 e 33,3 kW - è stato progettato e sviluppato per installazioni commerciali, piccole aziende, condomini e applicazioni in campo agricolo. Equipaggiato con componenti di alta qualità, l'inverter utilizza algoritmi di monitoraggio e controllo avanzati per ottimizzare costantemente le prestazioni dell’impianto fotovoltaico. La sua flessibilità di installazione lo rende adatto a una grande varietà di applicazioni, permettendo di integrarlo facilmente sia in nuovi impianti fotovoltaici, sia in interventi di revamping.

L’inverter integra 4 inseguitori MPP che assicurano la massima flessibilità per adattarsi perfettamente alle diverse peculiarità di progetti e installazioni. Inoltre, è dotato del meglio della tecnologia Fronius come il sistema di ventilazione meccanica Active Cooling e l’algoritmo adattivo Dynamic Peak Manager.

Elevate performance e maggiore efficienza

Grazie all’algoritmo adattivo Dynamic Peak Manager è possibile ottenere la massima producibilità dall’impianto fotovoltaico, anche in caso fenomeni di ombreggiamento localizzati. La particolarità consiste nel controllo automatico a intervalli regolari dell'intera curva caratteristica e, quindi, nell'individuazione del Maximum Power Point globale (GMPP).

Le alte temperature mettono a dura prova gli inverter e gli impianti fotovoltaici. Proprio per questo Fronius ha sviluppato la tecnologia Active Cooling che, grazie a ventilatori interni, rimuove l'aria calda in modo controllato e mantiene costantemente i componenti interni dell'inverter entro un range ottimale di temperatura di funzionamento. La ventilazione meccanica assicura elevate performance e affidabilità produttiva nell’impianto, oltre all’allungamento della vita utile, bassa necessità di manutenzione ed elevata flessibilità installativa lato inverter.

Il grado di protezione IP66 garantisce le performance dell’inverter ovunque venga installato e con qualsiasi condizione atmosferica.

La soluzione ideale per qualsiasi tipo di tetto

Grazie al SuperFlex Design con tecnologia multi-MPPT e a un ampio intervallo di tensioni in ingresso, Fronius Verto si adatta a qualsiasi progetto. In più, il nuovo inverter offre la massima flessibilità in fase di installazione, consentendo il montaggio a parete o su una superficie piana. L'impiego di 4 MPPT ad alta intensità di corrente (28 A per stringa e MPPT) permette di utilizzare senza problemi anche i moduli di ultima generazione ad alta intensità di corrente.

Sicurezza senza componenti aggiuntivi

La sicurezza ricopre un ruolo centrale in Fronius Verto. È infatti dotato di serie delle protezioni contro le sovratensioni (SPD) di tipo 1+2 lato AC e DC e della nuova tecnologia Fronius Arc Guard, che permette all’inverter di individuare le anomalie di corrente o tensione che potrebbero innescare un arco elettrico sull’impianto fotovoltaico e di interrompere il circuito in maniera tempestiva, così da evitare un principio di incendio. Il rilevamento dell'arco aumenta la sicurezza degli impianti fotovoltaici e degli edifici su cui sono installati.

Facilità di installazione e manutenzione

Fronius Verto segue la filosofia user-friendly di tutti i prodotti dell’azienda. È dotato di una scatola dei collegamenti ampia e ben protetta, che agevola il lavoro degli installatori consentendo loro di operare in modo comodo, veloce e senza la necessità di prevedere quadri esterni. Il corpo esterno è progettato per assicurare una installazione semplice grazie a una grande scatola dei collegamenti AC, connettori MC4 e supporti di montaggio. Il campo di serraggio compreso tra 4 e 35 mm2 permette di utilizzare un'ampia varietà di cavi in base alle esigenze.

La configurazione avviene tramite l’app Solar.Start e, come per tutti i prodotti la gamma di inverter Fronius, può essere gestita da smartphone o tablet in pochissimi passaggi. Una volta connesso l’impianto, sarà altrettanto facile monitorarlo grazie alla piattaforma Solar.web.

Fronius Verto è ideale per il revamping

Dopo molti anni, anche gli impianti fotovoltaici più efficienti necessitano di manutenzione e della sostituzione dei componenti obsoleti (come inverter e moduli) non solo per assicurare nuovamente le prestazioni ottimali, ma anche per ripristinare l’eventuale conformità dell’impianto alle norme di riferimento.

Gli inverter Fronius Verto sono dotati della certificazione Factory Inspection che garantisce l’impiego di componenti prodotti in Europa. Inoltre, grazie a questo documento, gli impianti sottoposti a operazioni di revamping mantengono la maggiorazione sulla tariffa incentivante ottenuta negli anni passati.