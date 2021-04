Sulla Gazzetta ufficiale 1 aprile 2021, n. 79 è stato pubblicato il Decreto-legge 1 aprile 2021 , n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Mentre il decreto-legge è in vigore già da ieri, ricordiamo che era stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo 2021.

12 articoli suddivisi in 3 Titoli

Il decreto-legge n. 44/2021 è costituito dai seguenti 12 articoli suddivisi in 3 Titoli; il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è allegato al presente articolo.

Titolo I - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 (artt. 1-5)

Art. 1 . Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

. Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 2 . Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado Art. 3 . Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

. Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 Art. 4 . Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario Art. 5. Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

Titolo II - Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali (artt. 6-9)

Art. 6 . Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19

. Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19 Art. 7 . Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

. Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 8 . Termini in materia di lavoro e terzo settore

. Termini in materia di lavoro e terzo settore Art. 9. Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

Titolo III - Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 10-12)

Art. 10 . Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

. Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici Art. 11 . Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

. Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 Art. 12. Entrata in vigore

Il nuovo decreto-legge

Il nuovo decreto-legge n. 44/2021 prevede, con l’articolo 1, l’appicazione dal 7 al 30 aprile 2021, l’applicazione delle stesse misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;

l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Possibilità di successive modifiche alle misure adottate

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Servizi educativi

Con l’articolo 2 del provvedimento è disposto che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ulteriori disposizioni

Inoltre, il decreto-legge n. 44/2021: