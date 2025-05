Icobit: impermeabilizzazione con le membrane liquide

Nel mondo dell’edilizia, l’impermeabilizzazione non è un’opzione, ma una esigenza tecnica ed economica per la protezione e la durabilità delle strutture edili nel tempo.

Impermeabilizzare con le membrane liquide: l'esperienza Icobit

Icobit, con oltre 50 anni di esperienza, è oggi uno dei principali player del settore dei sistemi impermeabilizzanti liquidi. Grazie alle costanti attività di ricerca e sviluppo, l’azienda ha saputo innovare profondamente il mercato, proponendo soluzioni impermeabili certificate ad elevate prestazioni.

Icobit produce da sempre membrane liquide e sistemi resinosi industriali, civili e sportivi, e sviluppa prodotti che rispondono agli standard di qualità e sicurezza in grado di soddisfare le esigenze più complesse di progettisti, imprese e applicatori.

Cos’è una membrana liquida?

A cosa facciamo riferimento quando parliamo di membrane liquide per l’impermeabilizzazione? Le membrane liquide sono sistemi impermeabilizzanti che si applicano direttamente sulle superfici, creando un manto elastico, continuo e senza giunzioni. Queste soluzioni si applicano facilmente a rullo, pennello, spatola e spruzzo airless, sono estremamente versatili e si adattano a diverse tipologie di supporti, tra cui:

Tetti e coperture

Terrazzi e balconi

Muri di fondazione e controterra

Coperture metalliche

Coperture in legno

Coperture in fibrocemento

Strutture in calcestruzzo

Opere edili in genere

Una volta asciutte, le membrane liquide formano un rivestimento impermeabile resistente ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche e ai movimenti strutturali, offrendo una protezione a lungo termine.

I vantaggi delle membrane liquide Icobit

Affidarsi a Icobit significa scegliere una gamma di prodotti con vantaggi concreti e duraturi:

1. Continuità e assenza di giunzioni

A differenza dei sistemi tradizionali e membrane preformate, i prodotti Icobit permettono di realizzare superfici impermeabili continue, eliminando il rischio di infiltrazioni nei punti critici.

2. Elevata elasticità

Le membrane liquide Icobit hanno un’elevata elasticità che consente di assorbire i movimenti strutturali, gli assestamenti dell’edificio e fenomeni atmosferici anche estremi.

3. Facilità di applicazione

I sistemi Icobit sono progettati per essere applicati con rullo, pennello, spatola o spruzzo airless, semplificando notevolmente le operazioni di posa anche su superfici complesse, angoli e dettagli.

4. Adesione eccellente

Le membrane liquide di Icobit aderiscono perfettamente a diversi materiali da costruzione quali calcestruzzo, metallo, legno, piastrelle, vecchie guaine bituminose.

5. Alta resistenza agli agenti atmosferici

Grazie alla loro formulazione, le membrane Icobit offrono una protezione impermeabile contro:

Ristagni d’acqua

Raggi UV

Vento

Pioggia

Neve

Grandine

6. Cool roof & Broof

Gli impermeabilizzanti della linea Star di Icobit, ad elevata riflessione solare, permettono di realizzare coperture Cool roof che proteggono dall’acqua e dal calore, consentendo di non disperdere energia e di mantenere stabile la temperatura interna degli edifici, respingendo il calore dalle coperture.

I sistemi Icobit sono inoltre certificati Broof nei confronti del fuoco.

Le principali aree di applicazione

Le membrane liquide Icobit possono essere applicate sia nelle nuove costruzioni, sia negli interventi di rigenerazione e ripristino:

Tetti e coperture piane

Le guaine liquide Icobit sono ideali per l’impermeabilizzazione di tetti e coperture, sia nuove che da ristrutturare. Consentono una protezione della superficie dagli agenti atmosferici e una resistenza ai ristagni d’acqua.

Terrazzi e balconi

Per terrazzi e balconi, Icobit offre sistemi impermeabilizzanti da poter applicare sia in superficie, sia al di sopra di vecchie pavimentazioni che sotto la pavimentazione. Parliamo di guaine liquide che prevengono infiltrazioni d’acqua proteggendo la struttura sottostante e migliorandone dunque la durabilità e la salubrità degli edifici.

Fondazioni e opere interrate

Le membrane liquide sono idonee per impermeabilizzazioni di interrati e sottoquota, fondazioni e muri controterra, proteggendo da infiltrazioni d’acqua umidità.

Cemento amianto

I sistemi Icobit sono certificati per l’incapsulamento del cemento amianto di tipo A-B-C-D e sono dunque la soluzione ideale per la riqualificazione e la bonifica di coperture in amianto.

La ricerca e sviluppo come motore dell’innovazione

Uno dei pilastri della filosofia di Icobit consiste nelle continue attività di ricerca e sviluppo propedeutiche alla progettazione di formulazioni sempre più performanti e sostenibili.

I sistemi Icobit sono testati secondo le normative più stringenti in materia di impermeabilizzazione, sicurezza e sostenibilità ambientale. Questo impegno si traduce in prodotti certificati, in grado di rispondere efficacemente alle richieste del mercato edilizio moderno.

Icobit, con la sua academy In-forma, è impegnata nell’organizzazione di workshop e corsi formazione destinati ad applicatori, professionisti e imprese, attraverso corsi tecnici e dimostrazioni pratiche, al fine di divulgare le best practices sulla corretta posa in opera dei sistemi impermeabilizzanti.

Icobit: sinonimo di qualità ed esperienza

Con oltre cinquant’anni di esperienza, Icobit si conferma un partner affidabile per progettisti, imprese edili e applicatori specializzati che cercano soluzioni impermeabilizzanti di alta qualità. Scegliere Icobit significa poter contare su esperienza, innovazione, qualità certificata e supporto tecnico specializzato.