Immobiliare non residenziale: online il nuovo Rapporto OMI

Dopo la pubblicazione del report sul mercato delle abitazioni arriva dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate il rapporto sul mercato immobiliare non residenziale, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Leasing.

Rapporto immobiliare non residenziale

Il nuovo Rapporto approfondisce il consuntivo dei fenomeni del mercato degli immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva osservati nell’anno 2020. Con la collaborazione con l’Associazione nazionale delle società di leasing (ASSILEA) viene curata l’analisi delle dinamiche del leasing immobiliare, in termini di nuovi contratti di finanziamento e di prezzi di rivendita, degli immobili “ex-leasing” (provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza della clientela).

I contenuti del report

Il rapporto traccia un consuntivo del mercato degli immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva nel 2020, analizzando lo stock nazionale e i volumi di compravendita, con riferimento alle aree geografiche del Paese e con dei focus sulle principali città. Un intero capitolo è dedicato alla stima del valore di scambio delle unità immobiliari non residenziali, effettuato sulla base delle superfici elaborate e utilizzando le quotazioni medie comunali della banca dati Omi. Viene dato spazio anche all’analisi di alcuni indici territoriali, che riguardano le quotazioni medie e l’intensità del mercato, mentre chiude il rapporto un approfondimento sulle dinamiche del leasing immobiliare, in termini di nuovi contratti di finanziamento e di prezzi di rivendita, a cura di Assilea.

La struttura del Rapporto

Come indicato in premessa, il report si articola in 7 diversi capitoli:

il primo capitolo offre una panoramica del mercato nazionale degli immobili non residenziali;

i successivi tre sono dedicati, rispettivamente, ai principali risultati dell’analisi dei mercati immobiliari relativamente agli uffici, ai negozi e al settore produttivo, in termini di volumi di compravendite realizzate nel 2020, di intensità di mercato e livello delle quotazioni immobiliari medie per regione, area territoriale e nelle maggiori città italiane;

il quinto capitolo analizza alcuni indici territoriali concernenti le quotazioni medie e l’intensità di mercato (IMI);

il sesto capitolo propone una stima del valore di scambio per le destinazioni d’uso sopra indicate;

il settimo e ultimo capitolo, curato dall’ASSILEA, è dedicato alle dinamiche dei finanziamenti leasing immobiliari e delle rivendite degli immobili rivenienti da contratti di leasing.

In allegato il rapporto completo.