Impianti fotovoltaici: arriva il poster ENEA

Ottimizzare l’utilizzo degli impianti fotovoltaici è possibile, con alcuni accorgimenti, persino in inverno. È questo l’obiettivo che ENEA intende raggiungere con i suggerimenti contenuti nel nuovo poster, destinato a proprietari e utenti degli impianti installati su edifici residenziali in Italia: si tratta di circa un milione di impianti, pari all’82,5% del totale complessivo di 1,23 milioni oggi in funzione in Italia.

Impianti fotovoltaici: il poster ENEA

12 preziose indicazioni, contenute nel poster realizzato da Nicolandrea Calabrese per ENEA, Alberto Boriani per ISNOVA Scrl e da Annachiara Castagna per LOGICAL SOFT, per fare comprendere come il fotovoltaico possa essere una valida soluzione per ottenere un buon risparmio economico ed energetico, soprattutto in inverno, quando può essere utilizzato in abbinamento alle pompe di calore elettriche, per riscaldare gli ambienti.

Proprio per questo ENEA sottolinea come gli impianti funzionino bene anche nella stagione fredda: l’energia prodotta dipende dalla luce del Sole, non dall’intensità del suo calore; la diminuzione di produzione infatti non è collegata alle temperature, ma al fatto che ci siano meno ore di luce solare e più giornate nuvolose o piovose. Ecco perché è importante adottare alcuni accorgimenti, in modo da massimizzare l’utilizzo dell’impianto.

Le indicazioni per ottimizare l'uso degli impianti

Secondo Enea, per massimizzare l'efficienza di un impianto fotovoltaico residenziale è importante: