Impianti fotovoltaici residenziali: pubblicato il bando per i contributi a fondo perduto

È stato approvato, con il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana del 15 novembre 2023, n. 1935, l’Avviso pubblico relativo al contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica, destinati a immobili residenziali in Sicilia, con uno stanziamento di 400mila euro a fondo perduto.

Impianti fotovoltaici su immobili residenziali: pubblicato il bando

Il contributo ha come obiettivo promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché sviluppare nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente da persone fisiche residenti in Sicilia, proprietarie, comproprietarie o usufruttuarie di unità immobiliare ad uso residenziale, al servizio della quale viene realizzato un impianto fotovoltaico unitamente al relativo sistema di accumulo di energia elettrica, installato sull’immobile di residenza, ubicato nel territorio regionale.

Può essere presentata una sola domanda di contributo per ogni "Point Of Delivery" (POD).

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a finanziamento l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico unitamente ad un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta dallo stesso impianto, realizzati al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale. L’impianto solare fotovoltaico deve essere asservito all’utenza elettrica dell’edificio di proprietà del Beneficiario.

I pannelli fotovoltaici devono avere una potenza nominale uguale o superiore a 3 kW ed essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ad ogni kWp di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico devono corrispondere non più di 3 kWh di capacità nominale del sistema di accumulo ad esso collegato.

Le ditte installatrici devono essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. e possedere i requisiti tecnici/professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti; inoltre l’installazione deve essere eseguita in rispondenza alle norme vigenti e certificata nella dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. Sia i pannelli fotovoltaici unitamente al sistema di accumulo devono essere garantiti per almeno 10 anni per difetti di conformità e di fabbricazione, gli inverter per almeno 5 anni, i componenti elettrici per 2 anni.

Il contributo non può essere destinato:

all’integrazione dell’impianto esistente e a nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;

all’acquisto e alla posa in opera di un impianto fotovoltaico privo di batteria di accumulo;

all’acquisto e alla posa in opera della sola batteria di accumulo;

a impianti fotovoltaici a servizio di parti comuni di edifici (es. condomini);

a impianti fotovoltaici a servizio di attività produttive (es. alberghi, ristoranti, negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di cura/riposo, ecc.

Sono considerate ammissibili unicamente le spese riferite a interventi realizzati e pagati a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo e relativi all’acquisto ed installazione del fotovoltaico con accumulo e dell’eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell’energia scambiata.

Non sono invece finanziabili le spese:

per gli interventi edilizi relativi all’installazione del fotovoltaico con accumulo;

di consulenza per l’assistenza sul bando da parte di professionisti, nonché le spese accessorie relative agli adempimenti richiesti dal GSE e/o dal distributore di energia elettrica;

per sistemi di fotovoltaico/accumulo realizzati e pagati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;

relative a fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda.

Le risorse del bando

La Regione stanzia in totale un contributo a fondo perduto di 400mila euro, concessi fino ad esaurimento delle somme stanziate, per un importo pari al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e in ogni caso non superiore a 5.000 euro.

L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di incentivo, ad eccezione delle detrazioni fiscali riferite al cosiddetto “Superbonus 110%”. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo non previsti per altri incentivi pubblici.

Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori e a seguito della richiesta di saldo da parte del beneficiario utilizzando il modello allegato all’Avviso.

All’istanza di saldo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Relazione tecnico/amministrativa dell’impianto con accumulo contenente i seguenti requisiti minimi: a) scheda tecnica dell’impianto fotovoltaico; b) scheda tecnica del sistema di accumulo; c) dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e relativi allegati obbligatori; c) garanzie dei componenti installati; d) documentazione fotografica degli interventi realizzati;

Copia delle autorizzazioni eventualmente necessarie, ivi incluse quelle di natura paesaggistica;

Copia della bolletta elettrica precedente alla data di presentazione della domanda di contributo

documentazione finale di spesa quietanzata contenente fatture relative agli interventi realizzati, che dovranno contenere la dicitura: “Titolo di spesa agevolato ai sensi dell’Avviso pubblico Contributi per l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo - DDG N. 1935 del 2023” ;

IBAN del beneficiario presso cui versare il contributo.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata tramite pec, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di adozione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e sino alle ore 24:00 del 30° giorno, al seguente indirizzo PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

L’oggetto della pec dovrà contenere la dicitura “Domanda di ammissione a contributo per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica”.

La procedura è a sportello, con valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di ricezione. Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede la data e l’orario di ricezione della pec da cui l’amministrazione determinerà il relativo numero progressivo per tutte le domande di richiesta correttamente trasmesse.