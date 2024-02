Infrastrutture di ricarica nei centri urbani: la guida operativa per i beneficiari

È stata pubblicata sul sito del GSE la Guida operativa agli adempimenti in carico ai soggetti beneficiari della misura “Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica" del PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3), finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei centri urbani, come stabilito dal DM 10 del 12 gennaio 2023 e dall’Avviso n. 333 del 10 maggio 2023.

Infrastrutture di ricarica elettrica: la Guida del GSE

Nel dettaglio, il documento descrive le modalità di trasmissione dei seguenti documenti a carico del Soggetto beneficiario:

piano dettagliato delle installazioni (art. 14 c. 1 lett. a), Avviso n. 333);

DSAN attestante l’ottenimento delle autorizzazioni e dei preventivi di connessione

Successivamente all’aggiudicazione degli ambiti posti a bando, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono infatti tenuti a trasmettere al GSE il piano dettagliato delle installazioni delle relative infrastrutture di ricarica comprese negli ambiti previsti nell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n.10 del 12 gennaio 2023.

Il piano va inviato al GSE entro il 29 febbraio 2024 in formato pdf e xls/xlsx utilizzando il format disponibile sul sito del GSE, tramite pec recante nell’oggetto “Nome dell’ambito_Piano dettagliato”.

Modifiche al piano originario: la procedura da seguire

Qualora il soggetto beneficiario abbia apportato delle modifiche all’Allegato B - Piano delle Installazioni comunicato in fase di presentazione dell’istanza, deve trasmettere al GSE, insieme al piano dettagliato delle installazioni, ulteriore documentazione comprovante il conseguimento dello stesso punteggio, oppure di punteggio non inferiore a quello conseguito in fase di aggiudicazione. Pertanto, specifica il Gestore, la modifica dell’Allegato B - Piano delle Installazioni può avvenire a patto che il nuovo piano rispetti tutti i requisiti tecnici e di localizzazione di quello comunicato in fase di presentazione dell’istanza.

In particolare, è necessario assicurare:

coincidenza numerica, per ogni singolo lotto, tra piano comunicato in fase di presentazione dell’istanza e piano modificato;

rispetto della localizzazione della Infrastruttura.

Le nuove infrastrutture devono essere installate in siti con caratteristiche analoghe a quelle proposte nell’istanza originale (es. installazione presso una stazione di rifornimento carburanti può essere sostituita solo con un’altra IdR collocata in un’altra stazione di rifornimento carburanti).

Contestualmente al caricamento del piano dettagliato delle installazioni, il soggetto beneficiatio è tenuto a trasmettere al GSE tramite pec (gsespa@pec.gse.it) la documentazione in formato pdf e xls/xlsx necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti:

Allegato G - Tabella 1_accordi delle stazioni di rifornimento dei carburanti;

Allegato H - Tabella 2_accordi dei parcheggi esistenti;

Relazione tecnica asseverata;

Dichiarazione parcheggi PUMS.

La documentazione inviata sarà oggetto di istruttoria da parte del GSE, il quale potrà richiedere documentazione integrativa che il soggetto attuatore deve presentare entro le tempistiche indicate nell’articolo 12 c. 2 dell’Avviso pubblico n.333 del 10 maggio 2023.

Nel caso in cui le modifiche apportate determino un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito in fase di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario riceverà comunicazione via pec dell’avvenuta esclusione.

La dichiarazione sostitutiva su autorizzazioni e preventivi di connessione (DSAN)

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie e all’invio del piano dettagliato delle installazioni, tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante, per ciascuna infrastruttura di ricarica ammessa ad agevolazione:

l’avvenuto ottenimento del preventivo di connessione;

l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2, dell’articolo 7 dell’Avviso Pubblico n.333 del 10 maggio 2023, eventualmente richieste all'ente proprietario della strada o dell’area nel caso di occupazione di suolo pubblico.

La DSAN dovrà essere caricata entro il 31 marzo 2024 sul Portale Infrastrutture di Ricarica con le modalità indicate nel Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sito web del GSE e sarà soggetta ad istruttoria da parte del GSE.

Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: gli avvisi del MASE

Ricordiamo che tramite due diversi avvisi pubblici, a gennaio 2023, il MASE ha messo a disposizione oltre 270 milioni di euro per la realizzazione di 6.500 infrastrutture di ricarica nei centri urbani e su superstrade extraurbane.

L’intervento rientra nella misura del PNRR “Installazione di infrastrutture di ricarica” (Missione 2 - Componente 2), che ha come obiettivo la realizzazione di oltre 21mila colonnine di ricarica entro il 2026, come specificato in due decreti:

il DM del MASE del 12 gennaio 2023, n. 10 , che intende promuovere la realizzazione di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica nei centri urbani attraverso un sostegno in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili;

il DM del MASE del 12 gennaio 2023, n. 11, punta alla realizzazione di almeno 7.500 colonnine di ricarica sulle superstrade, mediante un sostegno in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per la misura, fino al 2026, è di 750 milioni di euro.