Logistica: i.tech CARGO, quando la rapidità d’intervento incontra la resistenza

Nel settore delle pavimentazioni industriali, portuali e aeroportuali, la capacità di coniugare tempi rapidi di posa e resistenza meccanica elevata rappresenta un elemento chiave per la competitività. Ed è proprio qui che i.tech CARGO di Heidelberg Materials si distingue, offrendo una soluzione che garantisce continuità operativa, senza compromessi su prestazioni e durabilità.

i.tech CARGO: casi di successo

Il Porto di Taranto

Al Porto di Taranto, ad esempio, i.tech CARGO è stato impiegato su una superficie di 60.000 m2, destinata al carico, scarico e stoccaggio di container merci, con un transito giornaliero di oltre 100 mezzi industriali pesanti. La scelta di questa soluzione ha consentito di ottenere in tempi brevissimi una pavimentazione ultra-resistente, soddisfacendo pienamente i requisiti di progetto e riducendo i disagi operativi legati al fermo cantiere. In appena 20 giorni, grazie a una produttività media di 3.000 m2 al giorno, è stato possibile riconsegnare l’area alla piena operatività, un risultato impensabile con soluzioni tradizionali in asfalto o calcestruzzo. L’intervento ha garantito una pavimentazione capace di resistere all’usura causata dal passaggio continuo di autoarticolati e muletti, senza mostrare segni di affossamento o degrado superficiale.

Sede operativa di Feralpi Siderurgica Spa

Un altro esempio emblematico è la riqualificazione dell’area logistica esterna della sede operativa di Feralpi Siderurgica Spa, uno dei principali produttori siderurgici in Europa. Qui, la pavimentazione preesistente in conglomerato bituminoso non era più adeguata a sostenere le temperature estreme (fino a 700 °C) delle bobine di acciaio in uscita dal laminatoio 2.

In meno di dieci giorni di lavoro, durante la chiusura estiva della produzione, i.tech CARGO ha trasformato l’intera area, garantendo una superficie liscia, uniforme e altamente resistente, senza fenomeni di affossamento o deterioramento causati dal calore e dai carichi pesanti. La rapidità dell’intervento ha permesso di ridurre i tempi di fermo impianto, consentendo all’azienda di riprendere la produzione senza ritardi, un fattore cruciale in un settore competitivo come quello siderurgico.

Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio

Non meno significativo è stato l’intervento presso l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, dove i.tech CARGO è stato utilizzato per il ripristino delle pavimentazioni esterne antistanti i quattro hangar nella zona nord dello scalo.

L’esigenza era quella di garantire una pavimentazione semi-flessibile, capace di sopportare il traffico aereo presente e futuro, assicurando al contempo tempi di intervento rapidissimi per non compromettere l’operatività aeroportuale. In soli due giorni lavorativi, l’intera area di circa 750 m2 è stata ripristinata, soddisfacendo pienamente la committenza sia in termini di tempi di lavorazione che di performance meccaniche e antiskid, essenziali per la sicurezza operativa.

Oltre alle prestazioni meccaniche, i.tech CARGO si distingue anche per il suo valore in termini di sostenibilità. La riduzione dell'isola di calore, grazie all'effetto albedo della superficie chiara, e l'impiego di TX Active® per le performance disinquinanti, rappresentano un ulteriore punto di forza che risponde alle moderne esigenze di eco-compatibilità e riduzione dell'impatto ambientale.

Conclusioni

Questi interventi testimoniano la vocazione e la capacità di Heidelberg Materials (il nuovo brand che da novembre 2023 ha raccolto l'eredità degli storici marchi Italcementi e Calcestruzzi) di offrire prodotti innovativi e di qualità. i.tech CARGO è uno dei tanti prodotti della performance i.tech, nati dal costante impegno di Heidelberg Materials nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’industria delle costruzioni e l’edilizia. Prodotti ad alto contenuto tecnologico in grado di garantire altissime prestazioni in termini di resistenza e sicurezza.