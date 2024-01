Milleproroghe 2024: le proposte di ANCI per gli enti locali

Sono inziati i lavori per la conversione in legge del D.L. n. 215/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. “Decreto Milleproroghe”) e con loro le audizioni di operatori e stakeholders.

Milleproroghe 2024: le proposte di ANCI per gli emendamenti

La voce degli enti locali è arrivata alla Camera tramite ANCI, che ha inviato alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera nell'ambito dell'A.C. n. 1633 le proporie proposte di emendamenti al provvedimento sui seguenti temi:

Proroga utilizzo risorse fondo piccoli Comuni per assunzioni PNRR;

Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui;

Proroga al 2025 delle modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL;

Proroga termine indennità sindaci (art. 1, co. 20 ter del dl n. 198/2022);

Semplificazione in materia di contratti pubblici PNRR e PNC;

Proroga del regime di abbattimento delle sanzioni riguardanti inadempimenti su certificazione Covid;

Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. “Piccole opere”);

Edilizia scolastica;

Proroga termini assunzioni assistenti sociali INPS;

Verifica rispetto tempi di pagamento;

Deroga inconferibilità incarichi;

Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Facilitazione dei programmi di potenziamento delle entrate locali.

Vediamo nel dettaglio quelle relative al PNRR, ai contratti pubblici e all'affidamento di lavori di edilizia scolastica.