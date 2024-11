Moduli Fotovoltaici: online il Registro di ENEA

È già accessibile e operativa la piattaforma per la tenuta del Registro Fotovoltaico, sviluppato da ENEA in comune accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Moduli fotovoltaici: online il registro ENEA

Il registro dei moduli fotovoltaici, istituito ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 181/2023 (c.d. "Decreto Energia"), come modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. n. 113/2024, è gestito da ENEA sulla base di requisiti di carattere territoriale e qualitativo.

Esso permette produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti ed è organizzato in tre diverse categorie, nelle quali si individuano dei criteri “minimi” per i moduli fotovoltaici:

i moduli devono essere prodotti in stati membri dell’UE con certe caratteristiche prestazionali;

sia moduli che celle, devono essere prodotti negli stati membri;

eventualmente con celle solari innovative ed efficienti (celle ad eterogiunzione di silicio bifacciali) o con le nuove tecnologie FV utilizzate nei processi produttivi (celle tandem ad alta efficienza).

Il Registro rappresenta uno “strumento” al servizio del Piano di Transizione 5.0, finalizzato alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese mediante agevolazioni concesse per l’acquisto di beni strumentali relativi a tecnologie riconducili alle fonti rinnovabili, tra cui anche i moduli fotovoltaici.

Come registrarsi

L’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:

Prima iscrizione: 1.000 euro per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici;

Iscrizioni successive: 300 euro per moduli nella stessa categoria.

La app di registrazione contiene le seguenti sezioni:

Dichiarazione sostitutiva, contenente i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre che le caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.

Allegato Tecnico con il dettaglio dei dati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.

Allegati per completare la registrazione, comprendenti la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.

Uno stimolo alla decarbonizzazione

Come ha sottolineato ENEA, il fotovoltaico rappresenta una delle tecnologie chiave per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, dell’indipendenza energetica e della transizione verde fissati dal Green Deal europeo e dal Piano REPowerEU.

Entro il 2030, in accordo con gli impegni sottoscritti da 116 Paesi alla COP 28 e con gli impegni presi nell’ambito del G7 sotto la presidenza italiana, bisognerà triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile, che si traduce in 11,2 TW di capacità globale, di cui circa 8,5 TW dovrebbero provenire dal solare fotovoltaico e da eolico off-shore.

Da questo punto di vista, il Registro si propone come uno degli strumenti per assicurare la competitività del sistema produttivo e la resilienza delle filiere strategiche nel settore, selezionando e favorendo l’adozione della migliore tecnologia, efficiente e sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della società.