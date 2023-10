Pompe di calore Viessmann: le migliori scelte per riscaldare e raffrescare

Installare una moderna pompa di calore è la prima scelta quando si realizza un nuovo impianto sia sul nuovo sia sull’esistente, perché:

rende indipendenti dall’utilizzo di combustibili fossili (gas, gasolio, gpl), perché funziona con l’energia elettrica;

è rispettosa del clima, perché non produce CO2;

può essere utilizzata anche per raffrescare gli ambienti nei mesi estivi.

Nuove pompe di calore Vitocal: modelli salvaspazio e compatti

L'unità interna della pompa di calore Vitocal 200-S è concepita come apparecchio salvaspazio che si installa a parete. Nel modello Vitocal 222-S, invece, l’unità è a pavimento e dispone di un serbatoio dell'acqua calda integrato da 190 litri.

Dimensioni (lunghezza [profondità] x larghezza x altezza):

Unità esterna: 500 x 1080 x 850 mm

Unità interna Vitocal 200-S: 360 x 450/600 x 920 mm

Unità interna Vitocal 222-S: 597 x 600 x 1900 mm

Entrambe le versioni sono disponibili con potenze termiche da 2,6 a 10,4 kW e raggiungono temperature di mandata elevate fino a 60°C, il che le rende abbinabili anche con terminali ad alta temperatura (radiatori e termosifoni).

I nuovi dispositivi sono particolarmente efficienti grazie a un valore COP (Coefficient of Performance) fino a 5,2 (secondo EN 14511 per A7/W35) e con classe di efficienza energetica fino a A+++.

Super silenzioso per il funzionamento in aree densamente edificate

L'unità esterna, resistente alle intemperie, si distingue per una super silenziosità (soli 30db(A) a 4 metri di distanza) il che la rende la più silenziosa della categoria (brevetto Advanced Acoustic Design+). Inoltro, il design made by Viessmann la rende un prodotto unico e di alta qualità, impreziosito dal colore Diamond Edge chiaro e senza tempo.

Gli apparecchi possono essere utilizzati anche in complessi residenziali a schiera densamente edificati, perché il ventilatore causa solo basse emissioni di rumore nel funzionamento a pieno carico e a carico parziale.

Refrigerante rispettoso del clima (Climate Protect++)

Nelle nuove pompe di calore split viene utilizzato il refrigerante R32. Come alternativa efficiente e rispettosa del clima al comune R410A di oggi, offre un valore GWP (potenziale di riscaldamento globale) inferiore di due terzi (GWP100 pari a 675). Il GWP è l’indice che misura il potenziale impatto sull’ambiente di un gas: più è alto, più il gas è dannoso. Per convenzione, si è stabilito che la CO2 ha un GWP pari a 1 (GWP1).

Installazione rapida grazie a Hydro AutoControl, buffer di sbrinamento integrato e valvola di bypass

Il sistema idraulico brevettato Hydro AutoControl garantisce un notevole risparmio di tempo durante il montaggio della Vitocal 200-S e Vitocal 222-S. In molti casi, infatti, non è più necessario installare un serbatoio d’accumulo per il funzionamento della pompa di calore. Inoltre, sono già integrati un serbatoio d'accumulo dell'acqua di riscaldamento per la fornitura dell'energia di sbrinamento, una valvola bypass e un sensore del flusso volumetrico. I relativi lavori di montaggio, come richiesto con le pompe di calore convenzionali, vengono completamente eliminati.

Tutto questo, oltre a semplificare notevolmente l’installazione, consente di liberare spazio all'interno dell'appartamento.

Viessmann One Base per un servizio digitale senza interruzioni

Da sistema casa-impianto connesso in natura, Viessmann One Base collega i diversi prodotti e sistemi dell'offerta di soluzioni integrate Viessmann con app, strumenti di servizi digitali e sistemi di casa intelligente. Inoltre con Viessmann One Base le pompe di calore Vitocal 200-S o Vitocal 222-S possono essere integrate in qualsiasi momento con componenti aggiuntivi, ad esempio con un sistema di ventilazione domestica Vitoair FS o un impianto fotovoltaico Vitovolt con uno storage elettrico Vitocharge VX3. Grazie all'input vocale, tutti i sistemi possono essere gestiti anche tramite Google Assistant, Amazon Alexa o Apple Homekit, tra gli altri.

Con l'app ViCare l'utente può accedere in qualsiasi momento in modo facile e veloce al suo impianto di riscaldamento. Se lo si desidera, sfrutta la funzione di localizzazione dello smartphone e rileva la distanza dei residenti dall'abitazione (geofencing). La potenza termica viene ridotta automaticamente quando in casa non c'è nessuno. Verrà nuovamente aumentato in tempo utile non appena un residente si avvicina alla casa.

Il Viessmann Energy Management integrato nell'app ottimizza il funzionamento di tutti i sistemi energetici collegati in rete nella casa e visualizza i flussi di energia in tempo reale sullo smartphone o sul tablet. Ciò include, ad esempio, i valori dell'elettricità autoprodotta dall'impianto fotovoltaico e anche l'elettricità autoconsumata, ad esempio per il funzionamento della pompa di calore. Ciò significa che molti componenti del sistema domestico possono essere controllati in modo da risparmiare risorse ed efficiente dal punto di vista energetico.

Il mercato sta seguendo l'elettrificazione diffusa, e l’offerta per soddisfare le esigenze dell’utente di “oggi” sta salendo di livello (e complessità) con proposte integrate e interconnesse che superano, quindi, il vecchio schema dell'impianto termico e dell'impianto elettrico.

Da qui si può capire come il ruolo del professionista termotecnico, che deve proporre all'utente finale queste soluzioni, è sempre più chiave e importante.