Portale della Trasparenza: online gli schemi standard per le PA

È attiva sul sito dell’ANAC la consultazione pubblica sugli schemi di pubblicazione dei dati in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, da adottare ai sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n. 33/2013 (Disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Piattaforma della trasparenza: ok alla consultazione pubblica

Si tratta di un importante passaggio verso la realizzazione della Piattaforma della Trasparenza, che sarà l’unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni devono rendere conoscibili.

La Piattaforma sarà costituita da un sistema centralizzato degli obblighi di trasparenza, facilmente accessibile, finalizzato a rafforzare i livelli di trasparenza nel settore pubblico, anche nell’ottica di ridurre gli oneri per le pubbliche amministrazioni.

L’inserimento dei dati deve essere uniforme e propedeutico alla loro comparazione: proprio per questo ANAC ha predisposto degli schemi standard di pubblicazione, realizzati insieme al Garante per la protezione dei dati personali, ad Agid - Agenzia Italia Digitale e a ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica. Nel dettaglio, si tratta di modelli di pubblicazione riferiti agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26 e27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, che sono stati posti in consultazione per eventuali osservazioni e contributi. Rispetto ad alcuni modelli (relativi agli artt. 4-bis e 31) sono state formulate anche domande specifiche su profili di particolare rilievo.

Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 23.59 del 7 dicembre 2023. L’invio può essere effettuato esclusivamente mediante la compilazione del format disponibile sul sito dell’Autorità.