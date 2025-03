PPP e Project Financing: la nuova architettura della finanza pubblica

La riforma del D.Lgs. n. 209/2024 ottimizza i processi di affidamento delle concessioni pubbliche, potenziando il partenariato pubblico-privato (PPP) e il project financing. L'obiettivo è migliorare l'efficienza, promuovendo trasparenza e protezione per gli enti pubblici nella realizzazione di infrastrutture strategiche.

Le modifiche introducono criteri più chiari per la selezione e la valutazione delle proposte, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e garantendo un ambiente più sicuro e sostenibile per tutti gli attori coinvolti.

Il ruolo della finanza di progetto nel sistema degli appalti

La Finanza di progetto (o Project Financing) è un modello di partenariato pubblico-privato (PPP) che consente di realizzare opere pubbliche o fornire servizi di interesse generale coinvolgendo il capitale privato. Questo strumento assume un ruolo centrale nel sistema degli appalti pubblici, poiché permette alle amministrazioni di superare vincoli di bilancio, ottimizzando le risorse disponibili e condividendo i rischi con gli operatori economici.

La disciplina della finanza di progetto è stata storicamente inserita nel Codice dei Contratti Pubblici, attualmente regolato dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). La recente modifica introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024, che ha sostituito l'art. 193 del Codice, ha ridefinito le modalità di affidamento delle concessioni, introducendo criteri più stringenti per la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti.

Nel quadro generale degli appalti pubblici, la finanza di progetto si distingue da altre modalità di affidamento in quanto:

l'investimento iniziale è a carico del privato, che recupera i costi tramite i ricavi derivanti dalla gestione dell'opera o tramite canoni corrisposti dall'ente pubblico;

il rischio operativo è in capo al concessionario, che deve garantire la sostenibilità economica dell'intervento;

l'amministrazione pubblica mantiene un ruolo di regolatore e controllore, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali e la qualità del servizio.

Il Project Financing viene utilizzato in diversi settori strategici, tra cui:

infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, porti, aeroporti);

opere sanitarie (ospedali, cliniche pubbliche);

edilizia scolastica (costruzione e gestione di scuole e campus universitari);

servizi energetici e ambientali (impianti di trattamento rifiuti, reti di distribuzione dell'energia, illuminazione pubblica);

riqualificazione urbana (sviluppo di aree degradate, edilizia residenziale pubblica).

Caso studio: il nuovo ospedale di Treviso

Un esempio concreto di successo del PPP è il nuovo polo ospedaliero di Treviso, realizzato con un investimento di 250 milioni di euro. Il progetto, avviato nel 2019, ha visto il coinvolgimento di un consorzio privato che ha finanziato l'85% dell'opera, recuperando l'investimento attraverso la gestione dei servizi non sanitari (ristorazione, pulizia, manutenzione) per un periodo di 25 anni. La struttura, completata in anticipo sui tempi previsti, ha portato a un miglioramento dei servizi sanitari con una riduzione dei costi di gestione del 18% rispetto al modello tradizionale.