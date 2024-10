Prestazioni acustiche edifici: in vigore le nuove norme UNI

Sono già in vigore gli aggiornamenti al 2024 delle parti 1 e 2 della norma UNI 11175, “Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici”, che sostituiscono le versioni del 2021.

Acustica in edilizia: aggiornata la norma UNI 11175

La norma UNI 11175 considera le seguenti proprietà acustiche degli edifici:

l'isolamento dal rumore aereo proveniente dall'esterno;

l'isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti;

l'isolamento acustico al calpestio tra ambienti.

Nel dettaglio, la norma descrive i calcoli, in relazione alle soluzioni tecniche, per ottenere determinati risultati, elenca le grandezze acustiche rilevanti e definisce le applicazioni e le restrizioni.

L'approccio di base è quello più generale possibile per scopi progettuali, basato su grandezze acustiche che specificano le prestazioni dei componenti edilizi e le prestazioni dell'edificio. I modelli di calcolo descritti si basano su dati sperimentali, confrontati con stime progettuali, definiti per unità immobiliari in edifici a destinazione residenziale.

Inoltre i modelli e le soluzioni possono essere utilizzati anche per altri tipi di destinazioni d'uso, purché i sistemi costruttivi e le dimensioni degli elementi edilizi che li compongono non siano molto diversi da quelli degli edifici residenziali.

Gli aggiornamenti

La norma è stata aggiornata nelle parti 1 e 2: