Produzione e distribuzione energia da fonti rinnovabili: ok ai progetti del PNC

Con l’ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del 27 luglio 2023, n. 61, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione, rientranti nelle sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR. (PNC).

Progetti per produzione e distribuzione energia da fonti rinnovabili: l'ordinanza in Gazzetta Ufficiale

La conferma arriva con la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2023, n. 237, con cui sono stati approvati gli Allegati sub 1) e sub 2), riportanti, rispettivamente, l’elenco degli interventi ammessi e di quelli non ammessi al contributo. Inoltre è stato approvato anche l’elenco dei beneficiari Allegato sub 3), che contiene il dettaglio delle CER beneficiarie partecipate da più enti pubblici.

Gli allegati all’ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 a questo link.

La distribuzione delle risorse

Le risorse complessive sono state ripartite tra le Regioni sulla base delle percentuali stabilite per i due crateri 2009 e 2016 (rispettivamente 33% e 67%). La percentuale assegnata al cratere 2016 è stata quindi ripartita, dandoo il 64% alle Marche e il 12% per ciascuna delle rimanenti regioni (Abruzzo, Lazio e Umbria). La quota del cratere 2009, invece è stata destinata per il 67% al Comune de L’Aquila; e il 33% agli altri comuni.

La ripartizione delle risorse è stata propedeutica per stabilire i seguenti criteri di assegnazione dei fondi:

ai soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera a) del secondo comma dell’art. 3: 45% del valore degli interventi valutati ammissibili; ulteriore 5% del valore degli interventi effettuati in zone che soddisfino le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»; ulteriore 20% del valore degli interventi effettuati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con un budget , riferito alle attività oggetto del finanziamento, inferiore ai 10 milioni di euro;

b) il 50% ai soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi della lettera b) del secondo comma dell’art. 3.

Ulteriori indicazioni su progetti e adempimenti

Al momento dell’elaborazione del progetto esecutivo, i soggetti beneficiari dovranno adottare i valori limite di cui all’Allegato 2 dello schema di decreto MASE ex art. 8 del d.Lgs. n. 199/2021 quale parametro di riferimento per impianti fotovoltaici.

Gli adempimenti successivi, inclusi ogni atto funzionale al rispetto della scadenza del 31 dicembre 2023 conseguente al GBER applicato agli interventi oggetto del bando e alle scadenze previste dal Fondo nazionale complementare al PNRR, verranno espletati con decreto del Commissario straordinario, previa intesa con la Struttura di missione 2009.

Infine, l’ordinanza è efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo. Essa sarà anche pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.