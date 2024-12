Professionisti e crediti Superbonus: come utilizzarli in caso di cessazione attività?

La chiusura dell'attività professionale non impedisce di continuare ad utilizzare in compensazione i crediti “Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale.

Cessazione attività professionale: il Fisco sui crediti Superbonus maturati

A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 13 dicembre 2024, n. 255 sull’utilizzo di crediti di imposta ex art. 121 D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), chiarendo i dubbi di un geometra intenzionato a utilizzare crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027, nonostante sia in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell'attività professionale.

In particolare, l'istante ha chiesto se la chiusura dell'attività e la cancellazione della partita IVA possano precludere, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo dei crediti d'imposta presenti nel proprio cassetto fiscale, ritenendo che in qualità di contribuente privato il credito superbonus 110% possa essere utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.