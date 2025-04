Proroga dei termini presentazione offerte: quando è legittima?

Nell’ambito delle gare pubbliche, soprattutto nei grandi affidamenti multilotto come gli accordi quadro Consip, è frequente il timore che la partecipazione effettiva delle PMI sia ostacolata dalla struttura della procedura. È quindi lecito domandarsi: la suddivisione territoriale dei lotti garantisce davvero la concorrenza? La proroga dei termini può compromettere la par condicio? E il soccorso istruttorio fino a che punto è ammissibile?

Il TAR Lazio, con la sentenza del 10 aprile 2025, n. 7067 (con cui ha riunito sei ricorsi diversi relativi alla stessa procedura di gara) ha fornito una risposta autorevole.

Termini per la presentazione offerte: il TAR sulla proroga

La procedura impugnata riguardava l’affidamento di un accordo quadro suddiviso in sei lotti territoriali, con la possibilità di aggiudicazione a più operatori per ciascun lotto. Il ricorso, promosso da un'impresa non risultata aggiudicataria, chiedeva l’annullamento delle aggiudicazioni, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro in giudizio o il risarcimento per equivalente.

Diversi i motivi proposti, tutti relativi alla trasparenza amministrativa, della correttezza delle procedure di gara e della valutazione tecnica delle offerte.

In particolare, la ricorrente: