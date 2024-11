Qualificazione stazioni appaltanti: le indicazioni del MIT alle SA

Chiarire la normativa di riferimento, definire il funzionamento dell'intero sistema e invitare le stazioni appaltanti a procedere ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici: sono questi in sintesi i contenuti della Circolare del MIT del 18 novembre 2024, n. 279, recante "Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)", la cui adozione rappresenta la milestone M1C1-73 bis del PNRR, introdotta a seguito della revisione del Piano.

Qualificazione stazione appaltanti: la nuova Circolare del MIT

La nuova milestone si inserisce nell’ambito della Riforma 1.10 in tema di appalti pubblici e concessioni, in un quadro che ricomprende in modo organico anche le milestone M1C1-73 ter e M1C1-84 bis, fissate a dicembre 2024, che affidano alla Cabina di regia di cui all’articolo 221 del Codice dei contratti pubblici, sentita ANAC, il compito di valutare gli esiti del periodo di prima applicazione della nuova disciplina al fine di individuare, tra l’altro, iniziative volte a incentivare la qualificazione, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione.

In particolare, è previsto che la circolare “fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. 36/2023”.