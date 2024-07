Come qualificare correttamente un intervento di recupero di un sottotetto? Quale titolo abilitativo è necessario? Quali criteri sono ammessi e quali deroghe sono consentite? Recupero sottotetti: il dossier di ANCE

Si tratta di domande a cui ANCE ha inteso rispondere con la pubblicazione di un utile Dossier su una normativa non sempre omogenea in questo ambito, con un panorama abbastanza diversificato di prescrizioni e indicazioni.

Per esempio, non tutte le Regioni hanno una legge specifica sulla materia e, per esempio, a volte singole disposizioni sono contenute nell’ambito della legge sul governo del territorio.

Proprio con l’obiettivo di “fare ordine” e dare una guida certa alle imprese, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha redatto questo dossier, focalizzato sulle normative vigenti in materia, distinguendo per ogni Regione:

la definizione di sottotetto;

le condizioni per la realizzazione degli interventi;

l’altezza media e/o altezza della parete minima richiesta per gli interventi;

la disciplina del rapporto aeroilluminante;

le eventuali deroghe previste (es. DM 1444/1968; strumenti urbanistici comunali, etc.);

il titolo abilitativo necessario e la relativa classificazione dell’intervento;

la normativa in materia di oneri.

Come sottolinea ANCE, quella del recupero dei sottotetti rappresenta un aspetto strategico nelle attività di rigenerazione urbana, finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e al contenimento del consumo di nuovo suolo.

Diventa quindi di fondamentale importanza orientarsi in un quadro non uniforme, scongiurando il rischio di possibili abusi edilizi.