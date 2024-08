Revisione Codice Appalti: ANCE interviene sulle risoluzioni al Governo

Dopo un silenzio durato alcuni mesi, in mezzo ai quali è stato anche costituito presso il MIT il Tavolo tecnico per la revisione del Codice dei Contratti Pubblici, sono ripresi i lavori in VIII Commissione alla Camera sulle risoluzioni al Governo per modificare alcune disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023.

Revisione del Codice Appalti 2023: audizione ANCE sulle risoluzioni al Governo

Stiamo parlando delle Risoluzioni n. 7-00220, n. 7-00229, n. 7-00234 e n. 7-00247 in materia di iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, e su cui l'VIII Commissione sta svolgendo alcune audizioni con associazioni del settore e stakeholders.

Tra queste, spicca quella di ANCE, rappresentata dalla presidente Federica Brancaccio che, dopo alcune valutazioni di carattere generale, ha espresso giudizi positivi e negativi per ciascuna delle proposte contenute nelle diverse risoluzioni e presentato ulteriori proposte.