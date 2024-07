Revisione prezzi, deroghe a commissari straordinari, pari opportunità: ANCE sul DL Infrastrutture

Sono iniziati presso la Commissione VIII Ambiente,Territorio e Lavori Pubblici alla Camera i lavori per la conversione in legge del D.L. n. 89/2024 (c.d. "Decreto Infrastrutture”), sul quale è stata audita l’ANCE.

Decreto Infrastrutture: l'audizione ANCE sul DDL di conversione

Nell'ambito dei lavori sul DDL n. 1937/C, di conversione del decreto recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport", l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha concentrato l'attenzione su tre temi fondamentali: