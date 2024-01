Riduzione contributiva settore edile: definito il valore per il 2023

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha pubblicato il Decreto "Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2023", con il quale viene determinato il valore percentuale della riduzione contributiva per il 2023 per i datori di lavoro del settore edile.

Riduzione contributiva settore edile: a quanto ammonta nel 2023

La riduzione, istituita con il D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019, viene confermata anche per il 2023 nella misura dell’11,50%.

In particolare, l’agevolazione si applica sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Riduzione contributiva: come accedere al beneficio

Per potre usufurire della riduzione contributiva, le imprese dovranno rispettare i seguenti requisiti:

possesso del DURC;

rispetto della normativa in materia di retribuzione imponibile;

non aver riportato condanne passate in giudicato in materia di violazioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni antecedenti la data di applicazione della riduzione.

Dopo la pubblicazione del Decreto, attualmente nell'area pubblicità legale del Ministero del Lavoro come atto n. 214/2024, si attendono adesso le indicazioni operative da parte dell’INPS.